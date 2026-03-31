Au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle valide la victoire de Denis Sassou Nguesso. La Cour constitutionnelle a vidé, samedi 28 mars, le contentieux électoral. Elle a rejeté une requête en annulation du scrutin du 15 mars, introduite par le candidat Dave Mafoula. Selon les chiffres officiels, le président Denis Sassou Nguesso, a obtenu 94,90% de suffrages, contre 94,82% précédemment annoncé.

Sans avocat, Dave Mafoula, chemise, costume sans cravate, a dénoncé devant la Cour constitutionnelle les irrégularités qu'il dit avoir constaté lors du scrutin : bourrage des urnes, corruption ou encore changement de bureau de vote de dernière minute pour des électeurs.

Requête rejetée

Une requête rejetée par la Cour. Dave Mafoula le regrette : « Pour ma part, j'ai pensé que nous puissions être rassemblés, que nous puissions donner ce que le Congo attend des Congolais ; parce qu'un pays qui n'est pas rassemblé, un pays qui est divisé, un pays qui ne veut pas dire la vérité, un pays qui veut avancer dans le mensonge et ne pourra pas réellement avancer ».

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De son côté Me Yvon Eric Ibouanga, un des deux avocats du président Denis Sassou Nguesso, se dit satisfait des décisions de la Cour constitutionnelle : « Pour nous, cette procédure est un baroud d'honneur, parce que tout a été mis en relief, tout a été passé au crible. Un débat contradictoire a été mené de façon professionnelle. Donc, la décision est le reflet des éléments objectifs », a-t-il fait savoir.

Décision irrévocable

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables. Selon les chiffres officiels, le président sortant obtient 94,90% de suffrages exprimés. Le taux de participation est de 85,99%. Prochaine étape désormais : l'investiture pour un cinquième mandat consécutif. Elle aura lieu le 16 avril, dans un stade du nord de la capitale.