Afrique de l'Ouest: La 14e édition de la Semaine tripartite aura lieu en Guinée, du 23 au 30 avril 2026

30 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — La 14e édition de la Semaine tripartite, un évènement culturel à l'initiative de la Guinée, du Mali et du Sénégal, se tiendra du 23 au 30 avril 2026 à Conakry, à la demande des autorités guinéennes, a-t-on appris, lundi, à Kédougou, d'un membre de son comité d'organisation, Ousmane Ba.

"La Semaine tripartite se tiendra finalement du 23 au 30 avril 2026, à la demande du Premier ministre de la République de Guinée, qui veut présider les activités, lesquelles auront lieu à la préfecture de Mali, en Guinée", a expliqué M. Ba lors d'une conférence de presse donnée à Lawol Tamba, un quartier de la ville de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal.

La Tripartite de Kédougou, l'association chargée de l'organisation de cet évènement, avait initialement fixé la 14e édition du 26 mars au 2 avril 2026.

Ousmane Ba affirme que "les autorités guinéennes ont saisi les autorités sénégalaises et maliennes pour décider du report de l'évènement".

Il souhaite que l'État du Sénégal soutienne financièrement l'organisation de cet évènement.

"Nous voulons que les autorités sénégalaises nous accompagnent et dépêchent quelques membres du gouvernement en Guinée", a dit M. Ba.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.