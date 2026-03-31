Afrique de l'Ouest: La 14e édition de la Semaine tripartite aura lieu en Guinée, du 23 au 30 avril 2026

Kédougou — La 14e édition de la Semaine tripartite, un évènement culturel à l'initiative de la Guinée, du Mali et du Sénégal, se tiendra du 23 au 30 avril 2026 à Conakry, à la demande des autorités guinéennes, a-t-on appris, lundi, à Kédougou, d'un membre de son comité d'organisation, Ousmane Ba.

"La Semaine tripartite se tiendra finalement du 23 au 30 avril 2026, à la demande du Premier ministre de la République de Guinée, qui veut présider les activités, lesquelles auront lieu à la préfecture de Mali, en Guinée", a expliqué M. Ba lors d'une conférence de presse donnée à Lawol Tamba, un quartier de la ville de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal.

La Tripartite de Kédougou, l'association chargée de l'organisation de cet évènement, avait initialement fixé la 14e édition du 26 mars au 2 avril 2026.

Ousmane Ba affirme que "les autorités guinéennes ont saisi les autorités sénégalaises et maliennes pour décider du report de l'évènement".

Il souhaite que l'État du Sénégal soutienne financièrement l'organisation de cet évènement.

"Nous voulons que les autorités sénégalaises nous accompagnent et dépêchent quelques membres du gouvernement en Guinée", a dit M. Ba.