Afrique: Procès en appel reporté - L'attente se prolonge pour les 18 supporters à Rabat

Le feuilleton judiciaire des 18 supporters sénégalais incarcérés au Maroc connaît un nouveau rebondissement. Alors que leur procès en appel était très attendu, l'audience, initialement prévue ce lundi 30 mars 2026, a été une nouvelle fois renvoyée. L'examen du dossier est désormais fixé au 13 avril prochain.

Ce report, décidé à la demande de la partie civile marocaine et entériné par la cour d'appel de Rabat, est intervenu malgré l'opposition ferme des avocats de la défense. Une décision qui prolonge de facto la détention des 18 ressortissants sénégalais, dont certains nourrissaient l'espoir d'un dénouement rapide. « C'est une grande déception », a confié leur avocat, tout en se voulant rassurant sur leur état de santé, jugé globalement satisfaisant.

Sur le plan institutionnel, l'État du Sénégal maintient son engagement. À travers le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, les autorités réaffirment leur soutien aux détenus et à leurs familles. Les 18 supporters continuent par ailleurs de bénéficier de l'assistance d'un pool d'avocats ainsi que de l'accompagnement de la représentation diplomatique et consulaire sénégalaise au Maroc.

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En attendant leur comparution devant la juridiction d'appel, les supporters devront donc patienter encore au moins deux semaines supplémentaires derrière les barreaux, dans l'espoir que la prochaine audience permette de trancher définitivement sur leur sort.

Pour rappel, ces 18 supporters avaient été condamnés le mois dernier à des peines allant de trois mois à un an de prison pour des faits de hooliganisme et de violences, à la suite des incidents survenus le 18 janvier 2025, au terme de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc.