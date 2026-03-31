Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 mars 2026

revue de presse

Nigeria - Une fusillade dans un bar de la ville de Jos fait au moins 30 morts

Après le « massacre du dimanche des Rameaux », le gouvernement de l'État de Plateau, dans le centre du Nigeria, a annoncé un couvre-feu de 48 heures dans la zone où s'est déroulée la tragédie, ce lundi 30 mars.

La veille, aux alentours de 20h30, des hommes non identifiés, lourdement armés, ont ouvert le feu dans un bar de la périphérie de Jos, la capitale de la province, faisant plusieurs dizaines de victimes. Au moins 30 personnes sont décédées dans l'attaque qui a visé une taverne du quartier d'Angwan Rukuba tandis que par la suite, trois autres individus ont également perdu la vie dans une émeute, la foule cherchant à poursuivre et à punir les assaillants. (Source RFI)

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ACFTA Fest 2026 - Un festival pour unir le continent par l'innovation et la culture

La première édition de l'ACFTA Fest (du nom de la Zone de libre-échange continentale africaine) s'est déroulée du 26 au 28 mars à Abuja, au Nigeria. Cette célébration panafricaine historique de trois jours a réuni sous un même toit les cultures dynamiques, les innovateurs audacieux et les légendes du sport du continent.

Cette plateforme est le premier véritable festival panafricain intersectoriel du continent, mêlant affaires, innovation, culture et sport pour tenter d'unifier l'Afrique. ( Source Africanews)

CAN 2025 : Le procès des 18 supporters sénégalais de nouveau reporté au 13 avril

Initialement ouvert le 16 mars avant d’être renvoyé pour permettre à la défense de préparer les dossiers, ce procès connaît ainsi un second report.

Les 18 prévenus, détenus depuis les incidents du 18 janvier, restent poursuivis pour » hooliganisme « , avec des accusations portant sur des actes de violence, des jets de projectiles, une tentative d’envahissement de la pelouse et des dégradations d’équipements sportifs, des faits contestés par la défense.

En première instance, les peines prononcées avaient été lourdes, neuf supporters condamnés à un an de prison, six à six mois et trois autres à trois mois. (Source Senenews)

Djibouti : Omar Guelleh lance sa campagne pour un sixième mandat

Le président sortant de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, est candidat à un sixième mandat, qui pourrait porter sa longévité au pouvoir à plus de 30 ans. Le scrutin présidentiel est prévu le 10 avril prochain dans ce pays de la mer Rouge.

Le lancement officiel de la campagne électorale du président somalien sortant, Omar Guelleh, est intervenu durant le week-end, marquant une nouvelle étape du processus avec les premières grandes mobilisations des candidats à travers le pays.

Le président Guelleh, représentant l’Union pour la majorité présidentielle (UMP), a tenu son premier meeting dans la ville de Dikhil, rassemblant de nombreux partisans. (source APA News)

L’Éthiopie attire plus de 13 milliards de dollars d’investissements

L'Ethiopie a reçu plus de 13 milliards de dollars (11,3 milliards d'euros) de promesses d'investissements, a affirmé dimanche 29 mars l'agence de presse nationale ENA.

"La clôture du forum 'Invest in Ethiopia 2026' a permis de conclure des accords d'une valeur totale de 13,1 milliards de dollars dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de l'agriculture, de l'énergie et de la construction", selon ENA, un média d'Etat, sans donner de détails sur les entreprises concernées. (Source Africa Radio)

La 14e édition de la Semaine tripartite aura lieu en Guinée, du 23 au 30 avril 2026

La 14e édition de la Semaine tripartite, un évènement culturel à l'initiative de la Guinée, du Mali et du Sénégal, se tiendra du 23 au 30 avril 2026 à Conakry, à la demande des autorités guinéennes, a-t-on appris, lundi, à Kédougou, d'un membre de son comité d'organisation, Ousmane Ba.

"La Semaine tripartite se tiendra finalement du 23 au 30 avril 2026, à la demande du Premier ministre de la République de Guinée, qui veut présider les activités, lesquelles auront lieu à la préfecture de Mali, en Guinée", a expliqué M. Ba lors d'une conférence de presse donnée à Lawol Tamba, un quartier de la ville de Kédougou, dans le sud-est du Sénégal.

La Tripartite de Kédougou, l'association chargée de l'organisation de cet évènement, avait initialement fixé la 14e édition du 26 mars au 2 avril 2026. (Source APS)

Kenya - La Génération Z se mobilise pour changer la donne aux élections de 2027

La Génération Z kényane lance la campagne #NikoKadi (j’ai une carte de vote) pour mobiliser les jeunes électeurs. Depuis les protestations de juin 2024 contre les hausses d’impôts de William Ruto, ces jeunes désillusionnés misent sur l’inscription électorale pour « destituer tous ceux qui sont au gouvernement ».

Des jeunes Kényans se sont inscrits lundi 30 mars sur les listes électorales en vue des élections de 2027, répondant à l’appel d’une campagne sur les réseaux sociaux visant à contrer l’apathie électorale caractérisant leur génération. En juin 2024, une vague de protestations menée par la « Génération Z », qui a grandi dans les années 2000 et 2010, a déferlé sur le pays d’Afrique de l’Est après que le président William Ruto a annoncé des hausses d’impôts, érodant sa popularité auprès des jeunes. (Source La Croix avec AFP )

Cameroun : Code électoral - Le gouvernement obtient le feu vert pour une prorogation flexible des mandats municipaux

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, était présent ce 30 mars 2026 à l’Assemblée nationale pour la réception du projet de loi N°2093/PJL/AN portant modification de l’article 170 du code électoral au cours de la conférence des présidents que dirige l’honorable Théodore Datouo, le tout nouveau président de la chambre basse du parlement.

Le projet de loi a été présenté en séance plénière par le président de l’Assemblée en présence du ministre délégué à la présidence chargé des Relations avec le Parlement, François Wakata Bolvine. Après le déroulé de l’exposé des motifs, cette instance a jugé ce projet de loi recevable afin de modifier certaines dispositions du Code électoral de 2012. (Surce Actu Cameroun)

Afreximbank dévoile la levée de 2 milliards $: Une confiance des marchés en réponse à la crise de notation

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a conclu avec succès une nouvelle facilité de prêt syndiqué à terme à double tranche d'une durée de trois ans, d'un montant total équivalent à 2 milliards de dollars US (réunissant respectivement 1,73 milliard de dollars US et 228 millions d'euros dans le cadre de la facilité A en dollars USet de la facilité B en euros). Le produit de cette facilité, conclue le 9 mars 2026, sera utilisé par Afreximbank pour refinancer des facilités existantes et pour les besoins généraux de l'entreprise. (Source Afreximbank)

L'Égypte impose un couvre-feu aux commerces face à l'envolée de sa facture énergétique

La semaine dernière, le Premier ministre, Moustafa Madbouly, avait annoncé que le couvre-feu commercial entrerait en vigueur samedi 28 mars pour une durée initiale d'un mois.

"Les magasins, centres commerciaux, restaurants et cafés seront tous fermés en semaine à 21h00, à l'exception du jeudi et du vendredi", soirs de week-end, "où nous les autoriserons jusqu'à 22h00", a-t-il précisé, justifiant ces mesures par l'alourdissement de la facture de gaz importé.

La veille de la guerre, "notre facture mensuelle était de 560 millions de dollars (environ 466 millions d'euros) par mois. Aujourd'hui, pour la même quantité", son prix passe à "1 650 millions" (environ 1,483 milliards d'euros), a détaillé Moustafa Madbouly. (Source TV5 Monde Afrique)