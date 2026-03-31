Mozambique: L'Archevêque de Nampula - L'Église, un rempart face à la violence et à l'insécurité

Nampula — « Au Mozambique, la croix n'est pas seulement un symbole de foi ; elle est devenue un motif de persécution pour ceux qui la portent. Depuis 2021, les insurgés ont commencé à combattre sous le drapeau de l'État islamique, attaquant les missions catholiques et forçant les gens à se convertir à l'islam. Cependant, la question religieuse ne semble pas être la cause principale du conflit ».

C'est ce qu'a déclaré l'Archevêque de Nampula, Inácio Saure, I.M.C., lors d'une récente rencontre au Parlement européen à Bruxelles. « L'une des causes principales de la guerre à Cabo Delgado semble être l'intérêt de groupes tournant autour des ressources minières. Cependant, notre réponse n'est pas la haine, mais le pardon, le service et l'amour.

Dans les provinces de Nampula et de Cabo Delgado, l'Église catholique reste en première ligne, transformant ses paroisses en centres d'accueil sans murs blindés ni gardes armés », a rappelé le prélat à propos du contexte de l'extrémisme violent dans le nord du Mozambique, soulignant que « nous croyons que la solution au problème de Cabo Delgado et du Mozambique ne réside pas seulement dans l'action militaire, mais dans le développement intégral de la dignité humaine ».

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« Votre soutien, à travers le deuxième programme "Hungary Helps", peut être une lumière - a déclaré Mgr Saure, qui est également président de la Conférence épiscopale du Mozambique (CEM), s'adressant au Parlement européen -, un phare d'espérance au bout du tunnel sombre pour des milliers de personnes déplacées, garantissant que le christianisme et la paix continuent de prospérer sur le sol mozambicain. »

L'intervention de l'Archevêque s'inscrit dans le cadre de sa demande visant à faire pression sur les multinationales afin qu'elles forment et embauchent des jeunes de la région, dans le but de contribuer à résoudre les problèmes qui favorisent la recrudescence de l'extrémisme violent dans la région.

Selon la presse locale, concernant ce qu'il considère comme une pression économique, l'Archevêque de Nampula invoque également la « responsabilité des entreprises », afin que « les multinationales du gaz et des mines à Cabo Delgado et Nampula ne soient pas le problème, mais une partie de la solution, et soient obligées d'embaucher et de former des jeunes locaux, en garantissant que l'aide humanitaire soit une priorité absolue ».

Saure a également demandé que l'Union européenne fasse pression sur le gouvernement du Mozambique pour que l'aide parvienne à destination et s'attaque aux causes profondes telles que l'exclusion, le sous-développement, la corruption et la gestion des ressources, en plus de fournir un soutien militaire, « dans la formation, et pas seulement dans la fourniture d'armes ».

« Même si on n'en parle presque jamais, la violence qui a éclaté en octobre 2017 à Cabo Delgado n'est pas terminée. Elle s'est transformée », souligne-t-il. Alors que les principales villes semblent en apparence sûres, d'où leur surpeuplement de personnes déplacées vivant dans des conditions déplorables, la brousse et les zones rurales restent des zones de conflit, des lieux où règne une mort inhumaine.

Selon les statistiques accessibles au public, la guerre a déjà fait des millions de déplacés internes, comme vient de l'affirmer le député Gyorgy Holvény, et plus de 6 000 morts ! » Dans le contexte de la guerre, on affirme qu'« il ne s'agit pas seulement de l"'ennemi sans visage", comme l'appelaient les dirigeants au début du conflit. Il s'agit de jeunes locaux radicalisés par la pauvreté et l'exclusion, ainsi que de combattants étrangers expérimentés. Ils sont plus mobiles, organisés en cellules plus petites, et attaquent désormais également la province de Nampula.

Rappelons-nous Chipene, où ils ont tué la religieuse italienne Maria de Copi en 2022 (voir Fides 7/9/2022) pour disperser les forces militaires », et « le profil des déplacés internes est le suivant : 80 % sont des femmes et des enfants. Nampula en accueille des centaines de milliers. Ils ne se trouvent pas uniquement dans les centres d'accueil officiels ; la plupart vivent dans des familles d'accueil déjà appauvries, ce qui épuise les ressources de la province ».

« Le modèle des centres de réinstallation est un échec. Nous avons besoin de solutions de logement permanentes intégrées dans les communautés locales. Nampula est en proie à des épidémies cycliques de choléra dues à la surpopulation et aux mauvaises conditions d'hygiène et d'assainissement, qui entraînent des déséquilibres écologiques et une pénurie de ressources. Les services d'hygiène et d'assainissement de base sont une question de biosécurité. C'est toute une génération qui est en train d'être perdue.

Des milliers d'enfants déplacés n'ont ni papiers d'identité ni accès à l'école, ce qui en fait des cibles faciles pour les terroristes », a-t-il déclaré à propos des réponses apportées à la crise humanitaire. « Et l'Église, conclut l'Archevêque de Nampula, a été le dernier rempart, grâce aux réponses qu'elle a apportées, axées sur le soutien psychosocial, la distribution d'aide humanitaire et la promotion de la cohésion sociale. »