Congo-Kinshasa: Plusieurs dizaines de civils enlevés dans une nouvelle attaque des ADF en Ituri

Alors que le groupe armé multiplie les attaques dans cette province du nord-est de la RDC depuis plusieurs semaines, au moins quatre villages situés à l'ouest de la ville de Bunia ont encore été attaqués samedi 28 et dimanche 29 mars. Si le bilan de cette offensive reste incertain, plusieurs dizaines, sinon plusieurs centaines, de civils ont été enlevés par les assaillants à cette occasion.

De nouvelles attaques attribuées au groupe armé des Forces démocratiques alliées (ADF) ont été signalées ce week-end en Ituri, une province du nord-est de la RDC. En l'espace de 48 heures, au moins quatre villages situés à ouest de la localité de Bunia, sur l'axe Mambasa-Komanda, ont été pris pour cible.

L'offensive a débuté samedi 28 mars dans le village de Babungwe situé dans le territoire de Mambasa, créant la panique et provoquant un déplacement de population.

Si aucun bilan humain n'est disponible à ce stade, de nombreux civils ont été pris en otage par les ADF affirme John Vuleverio, un militant des droits de l'homme. « Il y a eu beaucoup d'enlèvements. Après avoir pillé à grande échelle les boutiques et les magasins, les assaillants ont pris des civils pour transporter leur butin jusqu'au fin fond de la forêt », déclare celui-ci.

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Une centaine d'otages déjà libérés, selon l'armée congolaise

Toujours selon la société civile, les ADF ont également multiplié les attaques dans la province ces dernières semaines. Dans le seul territoire de Mambasa, plus d'une dizaine ont ainsi été enregistrées en l'espace d'un mois. Au début du mois de mars, deux sites miniers ont notamment été visés, faisant au moins dix-sept morts.

Dans la soirée du lundi 30 mars, le porte parole de l'armée en Ituri, le lieutenant jules Ngongo, a affirmé que des opérations étaient en cours dans la région et qu'une centaine d'otages avait déjà été libérée.