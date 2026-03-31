Sénégal: Ousmane Sonko réaffirme la volonté du gouvernement de faire des daaras des piliers modernes du système éducatif

Le premier ministre, Ousmane Sonko, a réitéré, lundi, la volonté du gouvernement de repositionner les "daaras" (écoles coraniques) au coeur du référentiel des politiques publiques "Sénégal Vision 2050" afin de transformer ces institutions d'enseignement en piliers modernes, intégrés et valorisés du système éducatif national.

"Ces assises des +daaras+ ont consacré bien plus qu'une convergence. Elles ont scellé l'alliance historique entre une exigence de justice sociale longtemps différée et une impulsion politique de haute portée, ancrant irréversiblement le repositionnement des +daaras+ au coeur du référentiel Sénégal Vision 2015", a-t-il déclaré.

Ousmane Sonko présidait la cérémonie de clôture des Assises des daaras qui a regroupé pendant deux jours des maîtres coraniques et des agents du ministère de l'Education nationale, en la prélude à la Journée nationale consacrées à ces établissements d'enseignement, demain, à Dakar Arena. Selon lui, les délibérations d'une haute teneur scientifique et d'une richesse intellectuelle remarquable issues de ces rencontres ont permis de tracer avec "clarté et ambition les contours du +daara+ de demain".

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"Il s'agit d'un +daara+ réconcilié avec lui-même, capable d'articuler l'exigence spirituelle avec les impératifs de modernité, de productivité et de compétitivité au service de la nation. Vos travaux aboutissent à une synthèse d'une remarquable cohérence, structurée autour de sept axes fondamentaux qui redessinent avec force et précision l'architecture de l'avenir de nos +daaras+", s'est félicité le Premier ministre.

Les sept axes évoqués portent, entre autres, sur une vision réaffirmée et clarifiée par la révision rigoureuse des concepts fondateurs et des finalités éducatives du daara, une gouvernance pérenne et responsable articulée autour de mécanismes de financement transparents et d'une gestion rigoureuse des deniers publics, une reconnaissance institutionnelle pleine et entière par l'adoption d'un cadre juridique et réglementaire adapté qui confère aux daaras la légitimité et la sécurité que son rôle exige.

Les acteurs des daaras ont dans la même lancée, émis le souhait de voir la restauration de la dignité de l'apprenant par l'amélioration substantielle des conditions de vie et des environnements d'apprentissage, l'excellence pédagogique assurée par l'articulation féconde entre la profondeur de la tradition coranique et les standards de la réussite contemporaine.

Ils ont également plaidé pour l'insertion professionnelle et économique garantissant à chaque diplômé de daraa une place active, reconnue et valorisée dans le développement du pays, la valorisation du statut de maître coranique par un régime de recrutement et de reconnaissance institutionnelle à la mesure de son rôle fondateur dans la formation des jeunes et dans la cohésion de nos sociétés.

"Je prends ici devant vous, témoins et artisans de ce moment historique, l'engagement personnel et solennel de porter moi-même l'intégralité de vos conclusions et recommandations devant Son Excellence, Monsieur le président de la République, à qui il appartiendra de donner des orientations claires et définitives qui permettront de transformer la pensée en action, la délibération en politique publique, afin que chaque enfant sénégalais, quel que soit le [le lieu] où il grandit, puisse accéder à l'excellence, à la réussite et devenir un artisan pleinement accompli du destin de notre nation", a assuré le chef du gouvernement.