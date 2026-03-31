Sénégal: Bassirou Diomaye Faye annonce un cadre permettant aux jeunes de se prononcer sur les politiques les concernant

Thiès — Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a annoncé, lundi, à Thiès, la mise en place, "dans les prochains mois", d'un cadre structuré, devant permettre à la jeunesse de faire entendre sa voix, en contribuant directement par ses idées, aux politiques qui la concernent.

Le chef de l'État qui lançait la Semaine nationale de la jeunesse au Stade Lat-Dior de Thiès, après plusieurs années d'interruption, a évoqué une volonté de "changer une méthode". "Trop souvent, la jeunesse est évoquée, sans être véritablement associée aux décisions. Cela doit évoluer", a dit le président Faye.

"C'est pourquoi un cadre structuré est en cours de mise en place pour permettre à la jeunesse de faire entendre sa voix, d'apporter ses idées et de contribuer directement aux politiques qui la concernent", a dit le chef de l'État, précisant que "cce dispositif sera opérationnel dans les prochains mois". Bassirou Diomaye Faye a relevé que dans le même esprit, le gouvernement investit dans des "leviers concrets", parmi lesquels le sport, pour son rôle d'éducation, de structuration et de révélation.

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Le président Faye s a informé à ce sujet, que "des infrastructures de proximité sont en cours de déploiement dans les communes du pays pour élargir l'accès à la pratique sportive et permettre à nos talents d'émerger". Aussi, a-t-il évoqué le fait qu'à Thiès, l'une étape importante sera franchie avec la transformation du centre existant en structure de haute performance, dédiée à la préparation de notre élite", faisant référence au Centre national d'éducation populaire et sportive (CNEPS)".

Il a indiqué qu'une poursuite du renforcement des espaces dédiés à la jeunesse, à la citoyenneté, à la formation et à la création, est en cours sur l'ensemble du territoire. Le chef de l'État a souligné la "place centrale" que le gouvernement accorde à la jeunesse dans sa politique de transformation. "Depuis deux ans, nous avons engagé une transformation qui vise à remettre de la cohérence, de la continuité et de l'efficacité dans l'action publique", a-t-il souligné.

"Dans cette transformation, la jeunesse occupe une place centrale, parce qu'elle conditionne l'avenir du pays", a-t-il assuré. "Il faut le dire avec justesse et sans détour. Le Sénégal que nous construisons ne se fera pas sans sa jeunesse. Et il ne se fera pas plus tard. Il se joue maintenant", a martelé Bassirou Diomaye Faye.

Il a souligné le choix du gouvernement de faire de la jeunesse "le cœur de ses priorités, le centre de ses décisions, le moteur de son action". D'où sa décision de "former mieux, pour préparer réellement à la vie active", d' "accompagner davantage, pour soutenir l'initiative et l'entrepreneuriat", mais aussi d' "ouvrir des perspectives concrètes, dans des secteurs porteurs", a dit Bassirou Diomaye qui est arrivé cet après-midi à Thiès, à quelques jours du défilé du 4 avril qu'il présidera dans la cité du rail.