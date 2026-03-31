Sénégal: Riz - A Bakel, la SAED salue la hausse des surfaces cultivées pour la contre-saison

Bakel — Le directeur général de la SAED, Alassane Ba, a dit être "très satisfait", lundi, à Bakel (est), de la hausse des surfaces cultivées cette année pour la production de riz de contre-saison, qui sont passées de 145 hectares en 2025 à 222 hectares en 2026, dans ce département.

"Beaucoup de producteurs se sont lancés cette année dans la culture du riz. C'est [...] intéressant en termes de contribution à la souveraineté alimentaire", a dit M. Ba. Le directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé visitait les rizières de Khossa Makha, Yaféra, Koughany, Kollengal, Bakel, Moudéry et Diawara. Même s'ils se sont mobilisés en grand nombre pour produire beaucoup de riz de contre-saison, les riziculteurs disent avoir été confrontés à des difficultés liées au financement de la campagne agricole.

En présence du directeur général de la SAED, ils ont estimé que les montants des factures d'électricité étaient très élevés. Il s'agit de l'électricité utilisée pour faire fonctionner leurs machines agricoles. "Nous allons rehausser le niveau de bancarisation, avec l'aide de LBA (La Banque agricole). Les factures de la SENELEC (Société nationale d'électricité du Sénégal) sont extrêmement salées. Mais à la SAED, la solarisation (le recours à l'énergie solaire) universelle est la solution miracle", a dit Alassane Ba.

"Nous allons solariser toutes les stations de pompage", a-t-il promis aux riziculteurs. M. Ba s'est engagé à mettre des équipements agricoles à la disposition des femmes de Koughany, Moudéry et Diawara. Il s'est réjoui de l'aide "extrêmement importante" fournie aux producteurs locaux par des Sénégalais vivant à l'étranger, à Yaféra notamment. Le Comité interprofessionnel de la filière riz (CIRIZ) a salué, pour sa part, les efforts fournis par la SAED pour venir en aide aux riziculteurs.

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"Nous avons constaté les efforts que la SAED a faits dans le département de Bakel au profit des producteurs. Des manquements et des inquiétudes ont été soulevés de part et d'autre, mais des engagements ont été pris par le directeur général [...] Nous avons bon espoir", a dit Aboubacry Sy, le deuxième vice-président du CIRIZ, une organisation de producteurs de riz.