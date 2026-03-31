Gambie/Sénégal: Match amical - Contre la Gambie, le Sénégal abordera sérieusement le match, assure Pape Thiaw

Dakar — Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a soutenu, lundi, à Diamniadio, que le match amical contre la Gambie représente une étape clé dans la préparation de son équipe en vue de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet), assurant que ses joueurs "aborderont sérieusement" cette rencontre.

"Pour le moment, le plus important est le match de demain (mardi) contre la Gambie. Il faut le préparer sérieusement. Ce n'est pas un simple match amical, c'est une préparation pour la Coupe du monde. C'est la meilleure compétition au monde, donc il faut être prêt avec toutes nos armes", a-t-il déclaré en conférence de presse de veille de match. Le Sénégal va affronter la Gambie, mardi au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, en match amical. Les Lions s'étaient imposés (2-0), samedi à Paris, contre le Pérou lors d'un premier match amical au Stade de France, à guichets fermés.

Le technicien sénégalais a mis en avant l'unité de son équipe et le soutien populaire, rappelant l'élan de solidarité observé récemment. "Nous avons vu ce qui s'est passé au Stade de France : quand nous sommes unis, nous pouvons déplacer des montagnes", a dit Thiaw. "Demain (mardi), ce sera encore le cas ici. J'ai découvert ce beau pays durant le trophée tour : ce sont des gens de valeurs, et c'est exceptionnel de voir à quel point ils aiment leur équipe nationale et leur pays", a poursuivi le coach.

Le sélectionneur a également évoqué la forte affluence attendue pour cette rencontre. "Demain (mardi), on jouera face à nos frères gambiens. Ce sera un match de préparation, mais nous donnerons tout pour gagner devant notre public, qui nous a tant soutenus pour remporter la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) et nous qualifier pour la Coupe du monde. Ils nous ont donné des ailes pour aller chercher ce trophée", a-t-il ajouté.

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Pape Thiaw a rappelé les liens étroits entre les deux nations. "Le Sénégal et la Gambie sont des pays frères. Nous avons des liens très forts, le plus souvent des liens de sang. Il y a des familles des deux côtés. Ce sera une opposition fraternelle, mais aussi un vrai match de football. Pendant 90 minutes, chacun défendra son pays avec détermination", a-t-il expliqué.

"Même si les relations sont excellentes, il n'y aura pas de sentiment sur le terrain. Nous ferons tout pour gagner. La Gambie est une très bonne équipe, avec de grandes individualités et un nouveau coach qui fait du bon travail. Nous nous attendons à un match difficile", a-t-il poursuivi. Concernant la gestion de son effectif, le sélectionneur sénégalais a réaffirmé que tout le monde dans son équipe "est titulaire et peut aussi être remplaçant. Les matchs amicaux servent à tester, à donner du temps de jeu et à observer les joueurs qui jouent moins. C'est très important pour préparer les échéances à venir".

De son côté, le gardien Édouard Mendy s'est montré rassurant sur son état physique. "Pour le match précédent, nous avons préféré ne pas prendre de risques avec l'accord du staff médical. Aujourd'hui, tout va bien et nous sommes concentrés sur le match de mardi", a-t-il déclaré.

Le portier des Lions a également exprimé sa confiance quant à la mobilisation des supporters. "Je suis sûr que les supporters seront au rendez-vous. Leur ferveur n'est plus à prouver, elle a été démontrée à maintes reprises. Jouer au Stade de France devant 80 000 personnes est une performance remarquable", a-t-il souligné.

Selon Mendy, "cette équipe montre à quel point elle aime son pays. À chaque match, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour rendre fier le peuple sénégalais. Demain (mardi) sera encore une démonstration de cela". "C'est un match de préparation avec beaucoup de concentration. Nous avions deux objectifs cette saison : nous en avons accompli un, et maintenant nous sommes concentrés sur le second", a-t-il dit.