Sénégal: Dialogue public/privé - Baidy Agne reçu par le Premier ministre Ousmane Sonko

Le président du Conseil national du patronat du Sénégal (Cnps) et Président de Business Africa, Baidy Agne, a été reçu ce lundi à la Primature par le Premier Ministre, Ousmane Sonko, dans le cadre du renforcement du dialogue entre le secteur public et privé. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050 et du Plan de Redressement Économique et Social (PRES). Les échanges ont porté sur les grands axes du développement économique national, avec un accent particulier sur la mobilisation des investissements privés nationaux, la souveraineté économique et le rôle clé du secteur privé dans la croissance inclusive.

Les discussions ont notamment abordé : l'accroissement des investissements privés dans les projets structurants, le renforcement du patriotisme économique, l'implication du secteur privé dans la mise en œuvre du PRES, le dialogue social tripartite, ainsi que les réformes pour améliorer le climat des affaires. Les perspectives de croissance économique et les préoccupations des entreprises ont également été au cœur des échanges.

Par ailleurs, Business Africa a été mise en avant comme un acteur essentiel pour la promotion des co-investissements africains, l'intégration économique et financière du continent, et le développement des alliances stratégiques avec l'investissement direct étranger. À l'issue de l'audience, Baidy AGNE a salué la volonté du Premier Ministre de soutenir le secteur privé national et de maintenir un dialogue ouvert avec les investisseurs, nationaux et étrangers, afin de favoriser une croissance économique plus inclusive et partagée. Cette rencontre marque un pas supplémentaire vers une coopération renforcée entre le gouvernement et le secteur privé, pour un Sénégal plus prospère et compétitif sur le plan économique.