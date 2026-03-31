Sénégal: Tambacounda - L'ADEPME installe un point focal pour dynamiser l'économie locale

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a procédé, ce 30 mars 2026 à Tambacounda, à l'installation officielle de son point focal régional.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer l'accompagnement des PME et de stimuler le développement économique dans le Sénégal oriental.

Malgré son potentiel important, la région de Tambacounda ne représente qu'environ 2 % du produit intérieur brut (PIB) national. Une situation que les pouvoirs publics entendent corriger à travers des politiques ciblées, notamment le Plan Diomaye pour le Sénégal oriental, adopté en Conseil des ministres le 11 février 2026.

Ce programme prévoit, entre autres, le renforcement des infrastructures, la relance du chemin de fer Dakar-Tambacounda et la promotion des filières économiques locales.

Dans ce dispositif, le point focal de l'ADEPME aura pour mission d'accompagner les entrepreneurs, de structurer les chaînes de valeur et de favoriser l'émergence de PME compétitives dans la région.

Les autorités ont également insisté sur la nécessité de créer davantage d'opportunités pour les jeunes, dans un contexte marqué par un taux de pauvreté élevé et une forte pression migratoire.