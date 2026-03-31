Sénégal: Fête du 4 avril à Kédougou - Plus de 1 300 participants civils et militaires attendus pour le défilé

À quelques jours de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, la région de Kédougou est en pleine préparatifs. Le lieutenant-colonel Moussa Diouf, commandant du 34e bataillon d'infanterie et de la place d'armes, a fait le point sur l'état des préparatifs, se voulant rassurant quant au bon déroulement des festivités. Il a annoncé la participation de 1 300 civils et militaires au défilé du 04 avril.

KÉDOUGOU -« Depuis plus d'un mois, nous sommes engagés dans les préparatifs et aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour assurer une célébration réussie », a déclaré le lieutenant-colonel Moussa Diouf, lors d'un point de presse tenu au camp militaire. Placée sous la présidence de la gouverneure de région, la fête nationale 2026 s'inscrit autour du thème : « Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 ».

Un choix qui, selon l'officier, dépasse le cadre symbolique. « Il s'agit de démontrer l'engagement opérationnel de nos forces dans l'organisation des grands événements, notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse, mais aussi leur accompagnement constant de la jeunesse sénégalaise », a expliqué le commandant du 34e bataillon d'infanterie de Kédougou. La célébration va mobiliser environ 1 350 participants. Dans le détail, 876 civils issus de 25 établissements scolaires, de mouvements de jeunesse et de différentes communautés défileront pour illustrer la diversité et la cohésion sociale de la région.

Du côté des forces armées, 477 militaires participeront au défilé à pied, tandis que 56 éléments prendront part au défilé motorisé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de la démonstration de discipline et de coordination, cet événement se veut également un symbole fort de paix, d'unité et d'engagement citoyen. C'est dans cette optique que le lieutenant-colonel Moussa Diouf a lancé un appel aux professionnels de l'information. « Nous sollicitons l'accompagnement des médias pour une diffusion responsable, constructive et contributive à la paix sociale », a-t-il insisté.