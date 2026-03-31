Sénégal: Mondial 2026 - Pape Thiaw mise sur le collectif pour faire briller le Sénégal

Dakar — À quelques mois de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a dit vouloir privilégier le collectif et la cohésion de son équipe, soulignant que c'est grâce à cette solidarité que le Sénégal pourra briller sur la scène internationale.

"Dans les grandes compétitions, certaines équipes jouent pour les individualités. Nous, nous voulons que l'équipe brille. Quand une équipe va loin, certains joueurs se mettent en avant, mais pour nous, le plus important reste le collectif. Ce groupe l'a compris : solidarité, cohésion et état d'esprit sont nos forces. Ils se battent toujours les uns pour les autres", a déclaré Thiaw. Il s'exprimait lors de la conférence de veille du match amical entre le Sénégal et la Gambie, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio à 19h GMT.

Le technicien sénégalais a précisé que l'objectif est "d'exister dans cette compétition, pas seulement de jouer. Chaque match compte et nous allons les prendre un par un". Il a évoqué les adversaires du Sénégal dans le Mondial 2026.

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"Certaines équipes, comme la Norvège, montrent de très bonnes choses actuellement. Le football norvégien n'est plus à présenter. C'est une excellente équipe, la meilleure européenne. Mais il est encore trop tôt pour en parler, car plusieurs matchs arrivent avant. Nous allons affronter la Gambie, puis d'autres équipes comme les États-Unis d'Amérique, l'Arabie Saoudite et la France. Nous aurons le temps d'analyser chaque adversaire", a-t-il soutenu. Pape Thiaw est également revenu sur le parcours récent de son équipe à la Coupe d'Afrique des Nations.

"Avec du recul, je pense que le Sénégal était la meilleure équipe du tournoi. Nous avons été solides dans tous les aspects : occasions, défense, efficacité. Nous avons montré notre niveau tout au long de la compétition. Aujourd'hui, il reste encore du travail. Certains joueurs étaient déjà là lors du titre, d'autres arrivent et se montrent. Cela rend les choix plus difficiles, mais c'est une bonne chose pour l'équipe", s'est-il réjoui.

Le sélectionneur a par ailleurs commenté l'attention médiatique autour de l'équipe du Sénégal, notamment avec les déclarations récentes du joueur de l'équipe de France Kylian Mbappé. "Dès le premier match contre le Sénégal, si on arrive en pensant qu'on va gagner la Coupe du Monde, les Sénégalais vont nous rentrer dedans et on va revenir sur terre très rapidement", a dit le joueur de Real Madrid. "La déclaration de Kylian, c'est celle d'un grand joueur. Il connaît le football. De toute façon, on y va pour exister, et non seulement pour jouer contre la France. On y va match par match", a déclaré Pape Thiaw.