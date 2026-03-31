Sénégal: Kaffrine - Une mission parlementaire s'enquiert des conditions d'études des 'talibés'

Kaffrine — Des députés ont visité lundi des localités de la région de Kaffrine (centre) pour s'enquérir des conditions d'apprentissage des "talibés", ces élèves dans les écoles coraniques traditionnelles communément appelées "Daara", a constaté l'APS.

Conduite par le député Assane Diop, la délégation comprenait ses collèges Insa Danfa, Maïmouna Dieng et Abdoulaye Thomas Faye, en présence de responsables de l'ONG française SIF (Secours islamique France), partenaire de cette mission parlementaire.

"Cette visite s'inscrit en parfaite cohérence avec les grandes orientations du gouvernement, au moment où se tiennent les assises nationales des +daaras+. Nous avons beaucoup apprécié ce que nous avons vu, notamment ceux qui allient, à la fois, l'enseignement coranique et l'apprentissage de métiers", a déclaré M. Diop.

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De son côté, Amdy Moustapha Faye, chargé de projet sur l'inclusion des "talibés" au sein du SIF, a souligné que cette visite vise à renforcer les relations entre son organisation et l'Assemblée nationale du Sénégal. Cette visite a également pour objectif de "susciter un engagement accru" des parlementaires en faveur de l'inclusion des enfants et jeunes "talibés", tout en partageant les réalités des écoles coraniques et mettre en lumière les avancées enregistrées dans la mise en oeuvre du projet "Inclusion".