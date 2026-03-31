Sénégal: Corridor Dakar-Bamako - Le stationnement des camions en panne, une problématique de sécurité routière (DG ANASER)

Goudiry — Le stationnement des camions gros porteurs en panne entre Koungheul et Kidira est un facteur qui favorise la recrudescence des accidents de la route le long du corridor Dakar-Bamako, a déploré, lundi, Atoumane Sy, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière (ANASER).

"Nous avons constaté qu'à partir de Koungheul jusqu'à Kidira, il y a beaucoup de camions gros porteurs qui stationnent le long du corridor sans balises et souvent même, ils (les camions) empiètent la voie [...] je pense que les autorités vont prendre des mesures là-dessus, c'est une problématique réelle", a-t-il déclaré. M. Sy s'exprimait sur ce sujet au lendemain du décès du gardien de but de l'ASC Gadiaga, un club amateur du département de Bakel. Le véhicule qui transportait les joueurs de son équipe a percuté un camion en panne stationné sur la route, précisément entre la commune de Balla et la ville de Goudiry.

"D'ailleurs l'accident survenu hier (dimanche) entre dans ce cadre. En effet, un camion en panne stationné sur la route est l'une des causes principales. Donc certainement, si ce camion n'était pas là, peut-être il n'y aurait pas eu de blessés ni de décès. Le ministère des Transports en rapport avec celui de l'Intérieur va prendre des mesures sur ce phénomène", a-t-il dit. Le directeur général de l'ANASER était en visite de travail dans le cadre des missions de contrôle et de sensibilisation sur le code de la route et les bonnes pratiques à adopter pour prévenir les accidents de la route.

Lors de cette cérémonie de sensibilisation, l'ANASER a distribué des casques aux conducteurs de deux roues ainsi que des kits de sécurité routière tels des triangles de signalisation et des extincteurs aux acteurs du transport de Goudiry, un département de la région Tambacounda. Le DG l'ANASER a saisi cette occasion pour rappeler que le facteur humain est l'une des causes principales des accidents de la route.

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"Nous avons constaté que les accidents sont causés soit par l'excès de vitesse, les dépassements dangereux, l'usage des téléphones portables, bref le facteur humain représente 91% des causes des accidents. Il va falloir que les usagers, notamment les chauffeurs, adoptent de bons comportements sur les routes en respectant le code de la route et les limites de vitesse permises", a-t-il lancé. En ce qui concerne les deux roues qui constituent le principal moyen de transport à Goudiry, il a exhorté les conducteurs au port obligatoire du casque.

"Les deux roues constituent un moyen de transport très important dans le quotidien des populations de Goudiry, et malheureusement j'ai pu constater que beaucoup de jeunes ne portent pas le casque et c'est la raison pour laquelle, nous les avons sensibilisés sur l'importance du port qui protège de 70% les risques de traumatisme crâniens en cas chute", a-t-il souligné. Atoumane Sy a conclu son propos par annoncer l'installation très prochainement d'une antenne décentralisée de l'Agence nationale de la sécurité routière à Tambacounda afin d'accentuer la sensibilisation des acteurs du transport urbains et interurbains du Pôle Est.