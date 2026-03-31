Sénégal: Dialogue interreligieux - Une ONG musulmane sénégalaise signe un mémorandum d'entente avec le Vatican

Dakar — Le cardinal George Jacob Koovakad, préfet du dicastère pour le dialogue interreligieux du Saint-Siège, et Thierno Amadou Ba, le président de l' (FWN), ont noué, lundi, au Vatican, un partenariat visant à "promouvoir la diplomatie religieuse et à renforcer le dialogue entre les traditions spirituelles" au cours des cinq prochaines années, a appris l'APS de la partie sénégalaise de cette collaboration.

L'accord signé par M. Koovakad au nom du Saint-Siège "marque l'aboutissement d'une concertation engagée depuis plusieurs mois, fondée sur la confiance, le dialogue et une volonté commune d'agir pour la paix", explique un communiqué de l'ONG FWN.

Cette coopération repose sur trois piliers essentiels, à savoir "une dimension humaine centrée sur la rencontre et la fraternité, une dimension sociale orientée vers des actions concrètes en faveur de l'éducation, de la solidarité et de l'inclusion", enfin "une dimension académique dédiée à la recherche et à la formation sur les enjeux du dialogue interreligieux", affirme le communiqué en citant Thierno Amadou Ba, également khalife de Bambilor, dans la région de Dakar.

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Selon le cardinal George Jacob Koovakad, la mise en œuvre du partenariat va consister à organiser des colloques internationaux sur le dialogue interreligieux et la diplomatie religieuse, à créer à Bambilor une maison internationale dédiée à la diplomatie religieuse et à dérouler des initiatives relatives aux migrations et aux diasporas africaines.

Présent à la cérémonie de signature de l'accord de partenariat, l'ambassadeur du Sénégal auprès du Saint-Siège, Isidor Marcel Sène, a salué "une initiative porteuse d'espoir". Selon lui, cette collaboration promeut "le modèle sénégalais de coexistence pacifique entre les religions, qui est souvent cité comme un exemple de 'vivre-ensemble' fondé sur la tolérance, la solidarité et le respect mutuel".