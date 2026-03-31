Sénégal: Décès d'un joueur de l'ASC Gadiaga - Pape Thiaw et Édouard Mendy expriment leur vive émotion

Dakar — Le sélectionneur Pape Thiaw et le gardien Édouard Mendy ont exprimé leur émotion et présenté leurs condoléances après le décès de Fallou Dièye, gardien de l'ASC Gadiaga, un club de National, dans un accident survenu dimanche dans la région de Tambacounda (est).

Le gardien de but de l'ASC Gadiaga, Fallou Dièye, a perdu la vie à la suite de l'accident de la voiture transportant les joueurs de son équipe, survenu dimanche sur la route nationale numéro 1 entre les villes de Balla et de Goudiry, dans la région de Tambacounda. "Ce qui est arrivé avec l'accident d'un club de National est vraiment grave. Nous présentons nos condoléances à la famille du joueur, au club et à ses proches", a-t-il soutenu lors de la conférence de veille de match entre le Sénégal et la Gambie, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio à 19h GMT.

Thiaw a par ailleurs exprimé sa profonde pensée pour les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis le 18 janvier 2026, suite aux incidents qui avaient marqué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc.

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"Nous sommes tous derrière eux et nous leur disons du courage. Cela nous fait mal de savoir que nous n'aurons pas nos 18 supporters, détenus au Maroc, qui nous manquent énormément", a-t-il dit. "Je me joins au coach pour adresser toutes mes condoléances à la famille du joueur et au club. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle. Nous leur souhaitons beaucoup de courage dans cette dure épreuve", a, de son côté, dit Édouard Mendy.