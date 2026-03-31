Afrique: CAN - Au Maroc, report du procès en appel des supporters sénégalais poursuivis pour violence lors de la finale

Le procès en appel des 19 supporters de la CAN, 18 Sénégalais et un Français, arrêtés à l'issue de la finale au Maroc et condamnés en première instance pour des faits d'hooliganisme, a été de nouveau reporté, cette fois au 13 avril prochain. Le combat judiciaire, diplomatique et sportif se poursuit entre le Sénégal et le Maroc.

Dans une salle austère de la cour d'appel de Rabat - un nouveau bâtiment qui se trouve non loin du stade Moulay Abdallah où s'est joué la finale - les prévenus sont séparés du reste de l'audience par des paravents type moucharabieh, si bien que leurs proches se tordent dans tous les sens pour les apercevoir et les saluer. Certains avocats se rapprochent pour échanger quelques mots avec leurs clients.

Mais le rendez-vous sera de courte durée, le juge annonce un renvoi du procès pour le 13 avril prochain. L'avocat du spectateur français, condamné aux côtés des supporters sénégalais dans la même affaire, a demandé ce renvoi, arguant de l'arrivée dans son équipe d'un nouvel avocat.

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Un juriste présent au procès y voit une stratégie pour parvenir à la libération du Franco-Algérien dès l'ouverture du procès en appel en déposant immédiatement une demande de liberté provisoire, puisque son client aura quasiment purgé sa peine de trois mois de prison.

Une déception en revanche pour Maître Patrick Kalou, l'un des avocats des 18 supporters sénégalais qui s'était dit prêt à plaider. « Très déçus parce qu'on s'était mis d'accord avec quelques confrères qui ont même quitté leur pays pour venir renforcer le pool, comme ces confrères venus d'Italie et de Londres. Ça a été reporté, c'est le juge qui décide... on se soumet à la décision du juge et on se prépare pour le 13. »

L'armée d'avocats à la fois de la défense et de la partie civile - situation inhabituelle pour ce type d'affaire - s'est encore renforcée, avec l'arrivée d'un avocat italien notamment. En effet, selon un avocat de la défense, parmi les 18 supporters sénégalais, quatre prévenus possèdent une double nationalité : italienne, mais aussi espagnole, anglaise et étatsunienne.