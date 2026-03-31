Sénégal: Diama - Une mission de chirurgie plastique va opérer plus de 200 personnes (Organisatrice)

Diama — Plus de 200 personnes se sont inscrites pour bénéficier des prestations de la septième mission de chirurgie réparatrice initiée par la Société des cultures légumières du Sénégal, a t-on appris auprès de sa directrice des ressources humaines, Khadidiatou Nael Thiam.

"Aujourd'hui, nous recevons plus de 200 personnes qui ont été inscrites sur les listes et à travers les consultations des médecins", a dit Mme Thiam à la presse, notant qu'elles seront opérées d'ici au 4 avril. Cette mission chirurgicale est organisée en collaboration avec l'ONG Interplace-Chirurgie sans frontières (28 mars-4 avril) . Remerciant les équipes internes qui ont travaillé sans relâche pour rendre possible ce projet, elle a souligné que "cette mission est plus qu'un acte social".

"Elle est un engagement fort de la direction générale de la SCL, une promesse de dignité humaine et de solidarité partagée", a soutenu Khadidiatou Nael Thiam. Selon elle, la mission, qui entre dans le cadre de la RSE, est le fruit d'une mobilisation importante de ressources financières, logistiques, matériels médicaux, restauration pour les patients, etc. "La santé est au coeur des priorités de la SCL soucieuse d'aider les populations démunies à accéder à des actes de santé spécialisés", a t-il dit. Dr Patrick Knieper, président d'Interplast France, a salué ce projet qui survit après sept ans d'existence justifiant ainsi sa fiabilité.

"Les interventions vont concerner des séquelles de brûlures, des malformations congénitales, comme les fentes labiales, ce que l'on appelle bec de lièvre", a t-il expliqué. Il y a aussi les séquelles de Noma, des maladies tropicales et des séquelles d'accidents, a ajouté Dr Knieper, soulignant que la chirurgie plastique est hors de portée de la majorité des populations de cette zone. Pour la réussite de la mission, il a annoncé qu'il y aura des chirurgiens plasticiens, des anesthésistes, des infirmiers spécialisés également, en collaboration avec certains chirurgiens de la régiona.

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