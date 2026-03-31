Sénégal: Kolda - La grève des transporteurs largement suivie

30 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Le mouvement de grève des transporteurs, lancé ce lundi sur l'ensemble du territoire national, a été largement suivi à Kolda (Sud), où la gare routière, habituellement animée, était déserte, comme l'a constaté l'APS.

"Nous avons, comme vous pouvez le constater, observé un suivi unanime de la grève par les transporteurs dans toutes les gares routières de la région. Cette mobilisation est largement respectée", a déclaré Bouly Vieux Diédhiou, président de la gare routière de Kolda. Il a également profité de l'occasion pour critiquer ceux qui tenteraient de politiser ce mouvement. Selon lui, cette grève vise uniquement à défendre les intérêts des transporteurs et ne devrait pas servir d'opportunité à des récupérations politiques inappropriées.

"Je lance un appel aux politiciens qui veulent instrumentaliser notre grève. Ils perdent leur temps car notre lutte est purement axée sur la défense de nos intérêts professionnels, sans aucune affiliation politique. Ces tentatives doivent cesser immédiatement," a-t-il averti. Lundi, dans la matinée, la gare routière de Kolda offrait un spectacle inhabituel : pas un seul passager à l'horizon, et l'endroit, habituellement bruyant et animé, était plongé dans un silence.

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Cette grève des transporteurs perturbe le déplacement des voyageurs souhaitant quitter la région. Cependant, la mobilité locale à l'intérieur du département reste en partie assurée par les motos-taxis qui continuent d'opérer dans presque tous les villages de la région de Kolda.

Lire l'article original sur APS.

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