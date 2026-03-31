Sénégal: Ligue 1 - Gorée bat SONACOS et revient à quatre points du leader

Dakar — L'Union sportive de Gorée a battu SONACOS, ce lundi, 2-1, en match comptant pour la 21e journée du championnat de Ligue 1, une victoire lui permet de revenir à quatre points du leader, AJEL.

Avec ce succès, Gorée reprend la deuxième place et compte 36 points. Après la lourde défaite du leader AJEL contre HLM, les insulaires reviennent à quatre points. Dans l'autre match de clôture de la 21e journée, Wally Daan s'est imposé, 2-1, devant l'AS Cambèrène. Avec cette victoire, Wally Daan prend la quatrième place avec 31 points. De son côté, l'AS Cambèrène s'enfonce dans le bas du classement. Dimanche, le leader de la Ligue 1, AJEL, a lourdement chuté (0-3) devant HLM.

A domicile, HLM a infligé sa troisième défaite aux Rufisquois. Malgré ce revers, AJEL est leader de la Ligue 1 (40 points). Teungueth FC (34 pts) est troisième. Dans le match phare de la 21e journée, l'AS Pikine a battu (3-1) Guédiawaye FC dans le derby de la banlieue. Comme au match aller, les Pikinois ont dominé leurs rivaux et renoué avec la victoire après quatre nuls et une défaite. L'AS Pikine n'avait pas gagné depuis le 25 janvier dernier face au Jaraaf (1-0).

-Voici les résultats de la 21e journée :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

GFC-Pikine:1-3; DSC-USO:1-1; HLM-AJEL:3-0; TFC-Jaraaf:1-0; Linguere-GF:1-1; Casa-Stade de Mbour: 1-1, Gorée-SONACOS:2-1, ASC Cambèrène - Wally Daan FC:1-2.