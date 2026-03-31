Afrique: Édouard Mendy appelle à l'autocritique pour réformer les instances dirigeantes du football africain

30 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gardien de but du Sénégal Édouard Mendy a regretté, mardi à Diamniadio (près de Dakar), que le football africain "soit freiné par le fonctionnement" défaillant de certaines de ses instances et a appelé à une "autocritique" pour améliorer leur organisation.

"Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de choses ne fonctionnent pas comme elles le devraient. Le football africain progresse plus vite que ses instances. On voit des joueurs africains briller dans les plus grands clubs du monde, gagner des trophées et représenter dignement le continent. Mais ce travail est parfois freiné", a expliqué Mendy, l'un des cadres de l'équipe nationale de football championne d'Afrique en titre. Il s'exprimait en conférence de presse à la veille du match amical devant opposer le Sénégal à la Gambie au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio à 19h GMT.

"On ne peut pas encore avoir le même respect que des compétitions comme l'Euro ou la Copa América, notamment à cause du manque de solidité de certaines instances. Il faut faire une autocritique et améliorer leur fonctionnement", a-t-il ajouté, déplorant des situations comme des compétitions qui ne se jouent pas sans explication.

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"Cela nuit à l'image du football africain", a déploré l'ancien joueur de Chelsea, vainqueur de la Ligue des champion européenne en 2021, faisant allusion à la Coupe d'Afrique des nations féminine qui devait se tenir du 17 mars au 3 avril 2026, mais reportée du 25 juillet au 16 août 2026. L'équipe nationale féminine du Sénégal qui prendra part à cette compétition est logée dans le groupe A avec le Maroc, l'Algérie et le Kenya.

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