Nigeria: Kuda licencie du personnel dans le cadre d'une restructuration visant à s'aligner sur sa stratégie de croissance

Kuda a licencié des employés de plusieurs départements dans le cadre d'une restructuration à l'échelle de l'entreprise visant à aligner les opérations sur sa prochaine phase de croissance.

Le personnel a été informé le 25 mars lors d'une vidéoconférence à l'échelle de l'entreprise, au cours de laquelle les cadres supérieurs ont déclaré que les changements faisaient suite à un examen stratégique des priorités opérationnelles et des critères de référence du secteur. L'entreprise a précisé que la décision n'était pas motivée par des pressions financières ou des performances individuelles.

Les licenciements ont touché plusieurs équipes, notamment celle du marketing, où 19 employés sur 40 ont été touchés, selon des personnes au fait de l'affaire. Les employés concernés se sont vu proposer des indemnités de départ calculées en fonction de leur ancienneté, certains d'entre eux s'attendant à recevoir jusqu'à sept mois de salaire.

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M. Kuda a déclaré que la restructuration reflète un changement dans la façon dont l'organisation est structurée à mesure qu'elle évolue. "Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère", a déclaré un porte-parole, ajoutant que l'entreprise fournissait une aide à la transition au personnel concerné.

Cette décision intervient alors que la fintech réduit ses pertes et développe ses activités. Kuda a déclaré une réduction des pertes de 35,11 millions de dollars en 2023 à 5,83 millions de dollars en 2024, soutenue par des revenus plus élevés au Nigéria et des coûts d'exploitation plus faibles. La société compte environ 7 millions de clients enregistrés.

Points clés à retenir

Les licenciements chez Kuda reflètent une tendance plus large dans la fintech où les entreprises passent d'un recrutement axé sur la croissance à des opérations axées sur l'efficacité à mesure qu'elles mûrissent. Après des années d'expansion rapide, de nombreuses entreprises fintech réévaluent leurs structures de coûts et leur conception organisationnelle afin d'améliorer leur rentabilité et leur évolutivité.

La réduction des pertes de Kuda et l'augmentation des volumes de transactions indiquent que l'entreprise évolue vers un modèle plus durable, où l'efficacité opérationnelle devient une priorité. La restructuration implique souvent une réaffectation des ressources vers les fonctions essentielles qui génèrent des revenus et une croissance à long terme, tout en réduisant les rôles qui ne sont plus en phase avec la stratégie.

La décision souligne également la pression exercée sur les entreprises fintech pour qu'elles répondent aux attentes des investisseurs après les tours de financement, d'autant plus que l'accès au capital devient plus sélectif. Si les licenciements peuvent créer des perturbations à court terme, ils s'inscrivent souvent dans le cadre d'une transition vers des opérations plus légères et une amélioration des marges.

Pour l'ensemble du secteur africain des fintechs, cette décision marque le passage d'une expansion agressive à une exécution disciplinée, où les entreprises se concentrent sur l'économie d'unité, la rentabilité et la croissance durable plutôt que sur l'échelle seule.