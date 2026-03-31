Cote d'Ivoire: Orange Côte d'Ivoire lance l'offre Mobile Pro pour les entrepreneurs

Orange Côte d'Ivoire a lancé Mobile Pro, une offre de téléphonie mobile prépayée destinée aux entrepreneurs et aux petites entreprises à la recherche de services de communication intégrés.

Le produit combine la voix, les données et la messagerie, avec des forfaits allant de 2 500 FCFA à 15 000 FCFA. Les forfaits comprennent des allocations de données allant jusqu'à 60 Go, des appels et des SMS illimités, et certains forfaits offrent un accès illimité aux plateformes de médias sociaux utilisées pour les activités professionnelles.

L'offre introduit une fonction de mini-flotte qui permet aux utilisateurs de connecter jusqu'à trois collaborateurs sous une ligne principale. Cela permet des appels internes gratuits et une utilisation partagée des données, réduisant ainsi les coûts de communication et favorisant la coordination de l'équipe.

Ce lancement répond à la demande des petites entreprises qui souhaitent maîtriser leurs coûts, bénéficier d'une connectivité fiable et d'outils pour faciliter l'acquisition de clients et les opérations. Orange a déclaré que le produit a été développé à la suite de consultations avec des entrepreneurs de différents secteurs.

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La société positionne Mobile Pro dans le cadre d'une stratégie plus large visant à soutenir la transformation numérique et le développement des entreprises en Côte d'Ivoire.

Points clés à retenir

Le lancement de Mobile Pro souligne le rôle des opérateurs de télécommunications dans le soutien aux écosystèmes des petites entreprises sur les marchés émergents. Les outils numériques devenant essentiels au commerce, la connectivité n'est plus seulement un service public, mais un élément essentiel de l'activité. Les petites entreprises s'appuient sur les données mobiles pour le marketing, l'engagement des clients et les opérations, ce qui rend les solutions de télécommunications sur mesure de plus en plus importantes.

En regroupant les fonctions voix, données et collaboration en une seule offre, Orange vise des gains d'efficacité pour les entrepreneurs tout en créant un flux de revenus plus stable pour les utilisateurs professionnels. La fonction de mini-flotte reflète une évolution vers des services de type entreprise adaptés aux petites équipes, permettant aux micro-entreprises de fonctionner avec des outils similaires à ceux des grandes organisations.

Cette approche s'aligne sur des tendances plus larges où les entreprises de télécommunications vont au-delà de la connectivité de base pour proposer des écosystèmes de services qui soutiennent la productivité des entreprises et l'adoption du numérique. Sur des marchés comme la Côte d'Ivoire, où les petites entreprises et les entreprises informelles représentent une part importante de l'activité économique, de telles solutions peuvent contribuer à la croissance en améliorant l'efficacité des communications et en réduisant les coûts opérationnels.