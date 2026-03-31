Cote d'Ivoire: Alios Finance Côte d'Ivoire élargit sa gamme de produits pour les PME et les consommateurs

Alios Finance Côte d'Ivoire a lancé une nouvelle gamme de produits financiers destinés aux entreprises et aux particuliers, élargissant ainsi son offre Alios Performance à 10 solutions.

L'annonce, faite le 27 mars à Abidjan, reflète un changement de stratégie, l'institution élargissant sa gamme de produits pour répondre à l'évolution des besoins des clients dans tous les secteurs.

Parmi les nouvelles offres figure la Solution Vendeur, un produit de financement à court terme qui permet aux entreprises d'acquérir des équipements avec un apport initial minimum de 20 %, le solde étant financé sur une période pouvant aller jusqu'à 11 mois. Ce produit s'adresse aux entreprises qui souhaitent accéder rapidement à des actifs tels que des machines, des équipements médicaux ou des systèmes informatiques.

La société a également lancé un produit de prêt personnel pour les ménages et les professionnels, offrant un financement jusqu'à 5 millions de FCFA pour les dépenses générales et jusqu'à 15 millions de FCFA pour l'amélioration de l'habitat. Les prêts sont conçus pour être flexibles, sans obligation de justifier l'utilisation des fonds.

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Un autre produit, Alios Occasion, se concentre sur le financement d'équipements d'occasion, permettant aux clients d'acquérir des actifs à moindre coût après une évaluation technique. La solution Bid Bond vise à soutenir les PME en fournissant des garanties pour la participation à des appels d'offres publics et privés.

Points clés à retenir

L'expansion des produits d'Alios Finance reflète la demande croissante de solutions financières sur mesure en Afrique de l'Ouest, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises. Les PME sont souvent confrontées à un accès limité au financement en raison des exigences en matière de garanties, de la longueur des processus d'approbation et de l'inadéquation des structures de prêt.

En introduisant des produits à court terme et à but précis, Alios cible des cas d'utilisation spécifiques tels que l'acquisition d'équipement, les fonds de roulement et la participation à des appels d'offres. L'inclusion de prêts axés sur la consommation souligne également le rôle des institutions financières dans le soutien des dépenses des ménages et des investissements personnels.

Le développement de places de marché internes comme Alios Market suggère une évolution vers un financement basé sur l'écosystème, où les institutions gèrent le cycle de vie des actifs, de l'acquisition à la revente. Cette approche peut améliorer l'utilisation des actifs et réduire les risques. La stratégie élargie comprend également des outils numériques et l'intégration des paiements mobiles, reflétant l'évolution vers des services financiers plus accessibles et axés sur la technologie.

Alors que la concurrence s'intensifie dans le secteur financier, les institutions se différencient par la conception de produits et l'expérience client, dans le but de servir un plus large éventail de clients tout en soutenant l'activité économique dans tous les secteurs.