Sénégal: S&P rétrograde le pays en catégorie 'Junk' alors que les risques liés à la dette augmentent

S&P Global Ratings a abaissé la note du Sénégal en monnaie locale de B-/B à CCC+/C et a confirmé sa note en monnaie étrangère à CCC+/C, avec une perspective négative, citant des risques croissants liés au financement de la dette.

L'abaissement de la note reflète la pression croissante sur les finances publiques, le Sénégal étant confronté à d'importants besoins de financement estimés à environ 26 % du PIB en 2026. Avec un accès limité au financement externe, le pays s'appuie de plus en plus sur les marchés régionaux de la dette au sein de l'UEMOA.

S&P a averti que ce changement soulève des risques de refinancement, car les échéances plus courtes et les coûts d'emprunt plus élevés augmentent l'exposition aux pressions de renouvellement. L'agence a mis en évidence un cycle croissant de refinancement continu dû à des liquidités limitées.

La dette publique atteindra environ 118 % du PIB à la fin de 2025 et pourrait grimper à environ 131 % si l'on tient compte des engagements hors bilan. S&P a déclaré que de tels niveaux sont difficiles à maintenir sans une forte croissance ou un ajustement budgétaire.

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L'agence a également souligné l'absence de programme actif avec le Fonds monétaire international, ce qui limite l'accès aux financements concessionnels et accroît les tensions sur les liquidités.

Points clés à retenir

L'abaissement de la note est le signe d'un risque souverain croissant au Sénégal, alors que les pressions budgétaires et les contraintes de financement convergent. Les niveaux d'endettement supérieurs à 100 % du PIB placent le pays dans une position où la viabilité dépend fortement de l'accès à un financement abordable et de la poursuite de la croissance économique.

La dépendance croissante à l'égard des marchés régionaux expose le Sénégal à des risques de refinancement, car la dette locale est généralement assortie d'échéances plus courtes et de taux d'intérêt plus élevés que les financements multilatéraux ou internationaux. L'absence de programme du FMI restreint encore l'accès à des financements à moindre coût et affaiblit la confiance des investisseurs.

Alors que le gouvernement vise à réduire son déficit à 5,4 % du PIB en 2026, S&P s'interroge sur la faisabilité de cet objectif compte tenu de l'augmentation des coûts du service de la dette, qui pourraient atteindre jusqu'à 25 % des recettes publiques. La croissance économique devrait également ralentir à environ 4,4 %, ce qui réduira la marge de manoeuvre budgétaire. Bien que les nouveaux projets pétroliers et gaziers puissent soutenir les soldes extérieurs, leur impact sur les finances publiques reste incertain.

Les perspectives négatives indiquent que de nouvelles dégradations sont possibles si les conditions de refinancement se détériorent ou si les objectifs budgétaires ne sont pas atteints. Pour les investisseurs, l'action de notation souligne l'augmentation du risque de crédit et l'importance de surveiller les conditions de liquidité, la dynamique de la dette et les réponses politiques dans les marchés frontières.