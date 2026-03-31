Tunisie: Les barrages respirent enfin, 58 % de remplissage

Le taux de remplissage des barrages en Tunisie a atteint 58 % au 30 mars courant, a indiqué, lundi, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, chargé des Ressources hydrauliques, Hammadi Habaieb.

Ce taux est jugé positif par rapport à la même période de l'année précédente, malgré les disparités des précipitations entre les deux années, a-t-il ajouté, lors d'une cérémonie de signature de plusieurs contrats-programmes de recherche au Centre de biotechnologie de Borj Cédria (gouvernorat de Ben Arous). Il a également, fait état d'une hausse du niveau des nappes phréatiques grâce aux récentes pluies, atteignant dans certains cas près de 4 mètres.

Selon lui, ce résultat s'explique par la bonne gestion des ressources hydriques disponibles et la rationalisation de leur exploitation. Il a estimé que ce niveau est rassurant, notamment pour répondre aux besoins en matière des eaux de surface. Il a, en outre, souligné que les quantités stockées ont un impact positif sur les nappes phréatiques et les cultures pluviales, constituant ainsi des indicateurs encourageants pour la prochaine saison, tant pour les cultures céréalières que pour les oliveraies.

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Dans le même contexte, le secrétaire d'État a précisé que les services du ministère travaillent sur des approches scientifiques et des programmes visant à atténuer les effets du changement climatique et de la hausse des températures sur l'agriculture et les ressources en eau.

Parmi ces initiatives figurent l'expérimentation de couches de protection destinées à réduire l'évaporation des barrages, ainsi que l'étude de l'utilisation de panneaux solaires flottants. « La Tunisie perd quotidiennement, durant la saison estivale, près d'un million de mètres cubes de ressources en eau, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'eau potable des régions du Grand Tunis, de Nabeul, de Sousse et de Sfax », a-t-il noté.