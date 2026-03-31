Tunisie: CAB/Trêves à répétition du championnat et leur impact - Le pour et le contre

Les supporteurs cabistes donnent leurs avis sur l'utilité de ces trêves incessantes. Les saisons se suivent et les mêmes remarques reviennent au devant de la scène sportive. Aucun club n'est épargné par les perturbations dues aux trêves à répétition dans les différents championnats que connaît le football tunisien, Ligue professionnelle 1 et 2 ou amateur.

On a beau établir un calendrier bien ficelé en début de saison, mais la participation de nos clubs dans les compétitions africaine, arabe voire mondiale outre les stages de l'EN rendent difficile l'application à la lettre de toutes les échéances. Ces changements fréquents ne vont pas sans déstabiliser la bonne marche de certaines équipes ou, au contraire, viennent à point nommé comme une bouffée d'oxygène pour d'autres clubs qui ont besoin de reconstituer le puzzle. Dans le cas du CAB, il est stoppé net dans son ascension si l'on se réfère aux cinq derniers matches qui l'ont vu réaliser de bons résultats aussi bien en championnat qu'en Coupe.

Les Cabistes se trouvent actuellement dans une courbe ascendante et ils auraient aimé continuer sur cette lancée afin de ne pas perdre le rythme de la compétition sur le double plan physique et de la réussite. « Le CAB a commencé à trouver son rythme de croisière, enchaînant des victoires les unes après les autres mais il est, malheureusement, obligé de faire une pause indépendante de sa volonté. Nous, en tant que supporters « jaune et noir » mais également de l'Equipe de Tunisie, il est de notre devoir, en tant que patriote, de nous plier devant l'intérêt national », nous dit Lassâad C, fan inconditionnel de l'équipe cabiste.

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Et de poursuivre : « Seulement dommage pour les Bizertins de marquer une pause au moment où les automatismes commencent à être assimilés et à être consolidés grâce à la multiplication des matches. Les interruptions en permanence ne servent ni la stabilité et, par ricochet, ni l'épanouissement des joueurs qui ont besoin de plus de temps de jeu. Un rythme de jeu soutenu leur permettrait justement d'exprimer le meilleur d'eux- mêmes. Et puis, ce ne sont pas les matches amicaux qui les maintiendrait en forme. Rien ne vaut la compétition officielle ».

Opportunité de « récupérer » les blessés...

En revanche, Ghassen Z, cet autre fervent supporter du Club Nordiste, trouve à certaines pauses, dans le championnat, des avantages précisément au vu de la situation actuelle du CAB: « Les Cabistes se sont largement dépensés ces dernières semaines et n'ont pu, pour certains d'entre eux, éviter des blessures.

On pense particulièrement à Allala, Rhimi, Doukali ou encore Guessmi. Quand on sait que Fellahi revient petit à petit d'une blessure ancienne et Amamou en cours d'être compétitif, on peut dire que les fréquents repos et le report des matches, aident tout ce beau monde à se mettre à niveau ». Le sujet ne cesse d'alimenter l'actualité sportive aussi bien au CAB que dans d'autres clubs. Le débat reste ouvert et chacun y va de son commentaire...