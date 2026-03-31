Tunisie: Visas américains - Nouvelle caution jusqu'à 15 000 dollars exigée pour les Tunisiens dès le 2 avril 2026

L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Tunisie a annoncé l'entrée en vigueur, à partir du 2 avril 2026, de nouvelles dispositions administratives concernant l'octroi des visas de type B1/B2 (affaires et tourisme) pour les ressortissants tunisiens souhaitant se rendre aux États-Unis.

Dans un communiqué publié lundi, l'ambassade a précisé que les demandeurs de visa, dont le dossier aura été approuvé, devront désormais déposer une caution financière pouvant atteindre 15 000 dollars, soit 43 890 dinars tunisiens. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un règlement temporaire relatif aux garanties de visa, visant à assurer le respect des conditions de séjour sur le territoire américain. Elle s'applique, souligne l'ambassade, aux Tunisiens déposant une demande de visa ou procédant à un renouvellement à compter de la date d'entrée en vigueur.

L'ambassade précise que les titulaires d'un visa B1/B2 valide, délivré avant le 2 avril 2026, ne sont pas concernés par le dépôt de cette cautien financière. De même, les étudiants voyageant sous les catégories de visas F ou M en sont également exemptés; les procédures habituelles restent inchangées pour ces derniers. Une fois la caution versée, les demandeurs éligibles se verront délivrer un visa à entrée unique, valable pour une durée maximale de trois mois, ajoute le communiqué.

Les autorités américaines s'engagent à rembourser l'intégralité de la caution à condition que le bénéficiaire respecte les conditions et la durée de séjour autorisées. L'ambassade précisé qu'il est déconseillé de verser cette somme à l'avance ou de passer par des intermédiaires non officiels, car tout paiement effectué avant l'entretien consulaire est considéré comme non remboursable et ne garantit pas l'obtention du visa.

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Les demandeurs sont invités à ne procéder au paiement qu'après confirmation de leur éligibilité lors de l'entretien et à consulter le site officiel de l'ambassade des États-Unis en Tunisie pour toute information complémentaire.