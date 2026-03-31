Tunisie: Gafsa - Le «Tarmil», un joyau en péril au coeur de l'oasis

30 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Hafedh Trabelsi

Ancien sanctuaire de beauté pour les futures mariées, ce bain maure à ciel ouvert, vieux de près de six siècles, se meurt dans l'indifférence. Entre faste antique et délabrement actuel, récit d'un patrimoine qui appelle au secours.

À Gafsa, l'histoire ne se lit pas seulement dans les livres, elle s'offre à la vue. Parmi les vestiges de l'antique Capsa, le site du Tarmil se dresse comme un témoin silencieux d'un passé glorieux. Édifié il y a 576 ans, cet ancien bain maure à ciel ouvert était autrefois le centre névralgique des rites nuptiaux. C'est ici que les futures mariées venaient chercher l'éclat et la pureté, plongeant dans des eaux claires alimentées par les sources naturelles de l'oasis.

De la cité numide à l'oubli

Gafsa n'est pas une ville ordinaire. Citée par Salluste dans le récit de la guerre de Jugurtha, la cité a survécu aux flammes romaines en 107 av. J.-C. pour devenir un carrefour incontournable du Maghreb. Le Tarmil est l'un des derniers reflets de cette richesse hydrique qui faisait la fierté de la région. Pourtant, ce lien sacré entre la ville et son environnement naturel semble aujourd'hui rompu. Le contraste est saisissant : là où résonnaient autrefois les chants de célébration, ne règne plus qu'un silence pesant.

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Le cri du cœur pour une restauration

Le constat actuel est amer. Victime de décennies de négligence et de spoliations sous l'ancien régime, le site est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Les murs, marqués par les cicatrices du temps et de l'abandon, portent les stigmates d'un «destin tourmenté».

Pour les habitants de Gafsa, le Tarmil est plus qu'un simple monument; c'est un fragment de leur identité. L'espoir demeure pourtant : celui de voir une véritable volonté politique s'emparer du dossier. Restaurer ce site ne serait pas seulement un acte de préservation architecturale, mais une manière de redonner vie aux traditions matrimoniales qui ont façonné l'âme de cette ville millénaire.

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