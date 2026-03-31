Tunisie: Huile d'olive tunisienne - Un succès commercial à Amman

L'ambassadeur de Jordanie en Tunisie, Abdallah Abou Rumman, a exprimé son admiration pour la qualité de l'huile d'olive tunisienne, qualifiant son succès à Amman de massif et remarquable.

Ses déclarations interviennent à l'occasion de la clôture du concours afro-asiatique de l'huile d'olive 2026, organisé la semaine dernière, un événement qui a mis en lumière le savoir-faire tunisien dans le secteur oléicole. Dans une interview accordée ce lundi 30 mars 2026 à la radio nationale, l'ambassadeur a estimé que la promotion de l'huile d'olive tunisienne à Amman constituait une véritable réussite, symbolisant la place de la Tunisie dans le marché international de l'huile d'olive.

Il a exprimé son souhait de poursuivre et d'institutionnaliser la coopération bilatérale dans ce secteur stratégique. Abou Rumman a précisé que, face aux changements climatiques et aux conditions météorologiques ayant entraîné une baisse de la production d'huile d'olive en Jordanie, le Royaume hachémite avait choisi de collaborer avec la Tunisie pour importer de l'huile d'olive tunisienne afin de couvrir ses besoins nationaux. Pour sa part, l'expert international en huile d'olive, Raouf Chaoukat, a insisté sur l'importance de valoriser l'exportation de l'huile d'olive tunisienne, notamment en augmentant la part de l'huile conditionnée et en soignant la présentation.

Selon lui, 90 % de l'huile d'olive tunisienne est actuellement exportée sans valeur ajoutée et à des prix bas, ce qui limite le potentiel économique du secteur. Lors du concours afro-asiatique, un nouvel outil numérique pour la commercialisation de l'huile d'olive tunisienne a également été présenté. Il s'agit d'une plateforme de vente par enchères et appels d'offres, reposant sur l'intelligence artificielle, et destinée à connecter paysans, producteurs et exportateurs.

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Le conseiller de la plateforme, Mehdi Mourad, a, quant à lui, expliqué que cet outil permet de lier efficacement les marchés nationaux et internationaux, facilitant l'exportation et la promotion de l'huile d'olive tunisienne sur de nouveaux marchés. Cette initiative traduit la volonté de la Tunisie de renforcer son positionnement sur le marché mondial de l'huile d'olive, tout en créant de nouvelles opportunités économiques pour ses producteurs et exportateurs. Le partenariat avec la Jordanie apparaît ainsi comme un modèle de coopération fructueuse, alliant qualité, innovation et ouverture sur l'international.