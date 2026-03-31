Tunisie: Fouilles illégales à Mahdia - Qui sont le cadre administratif et les deux sécuritaires impliqués ?

30 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Neuf personnes ont été placées en garde à vue, dont un haut cadre de la fonction publique, un cadre sécuritaire en activité et un autre à la retraite, dans le cadre d'une affaire de fouilles archéologiques illégales sur un terrain classé à caractère patrimonial, a annoncé le porte-parole officiel du tribunal de première instance de Mahdia, Walid Chtorbi.

Selon ses déclarations à Mosaïque FM, cette intervention fait suite à des informations transmises au ministère public concernant l'activité d'un réseau spécialisé dans la prospection d'antiquités. Le représentant du ministère public s'est rendu sur les lieux en compagnie de la police judiciaire afin d'effectuer les constatations et les perquisitions nécessaires. L'opération a permis la saisie d'un ensemble de pièces de monnaie suspectées d'être antiques, ainsi que de matériel utilisé pour les fouilles.

Les enquêteurs ont également mis la main sur des ouvrages de sorcellerie et de charlatanisme, ainsi que sur des devises étrangères. La deuxième brigade centrale de lutte contre la criminalité de Ben Arous est chargée du dossier. Une enquête judiciaire a été ouverte pour constitution d'association en vue de fouilles archéologiques illégales et blanchiment d'argent, tandis qu'un procès-verbal douanier a été établi dans ce cadre.

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