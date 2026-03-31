Congo-Kinshasa: Pollution à Kolwezi et menace d'une contamination radioactive

En République démocratique du Congo (RDC), le gouvernement est en alerte face à des risques de radiation radioactive sur des sites miniers du Lualaba (sud-est). La question a été au coeur du Conseil des ministres de ce samedi 28 mars 2026, où le président Félix Tshisekedi a appelé à une vigilance accrue après une nouvelle alerte sanitaire signalée à Kolwezi. Une situation jugée préoccupante, qui intervient quelques mois après un précédent épisode de pollution industrielle à Lubumbashi. Les autorités annoncent déjà des mesures d'urgence pour contenir les risques et protéger les populations autour de cette zone de remblai, là où sont stockés les résidus de l'exploitation minière. Une zone qui appartient à la société Kamoto Copper Company, filiale du géant suisse Glencore.

À Kolwezi, dans cette zone, où vivent des dizaines de milliers de personnes, l'inquiétude est palpable, entre crainte sanitaire et manque d'informations sur l'ampleur réelle de la radioactivité. Sur place, la situation a été jugée suffisamment grave pour que le gouvernement déclare une urgence radiologique autour du remblai T17, où la présence de matières radioactives a été confirmée.

Origine incertaine

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L'origine exacte de la contamination reste incertaine. Selon les autorités, des éléments pourraient provenir de l'exploitation du cuivre et du cobalt, peut être même de l'uranium. Une présence de minerais uranifères est attestée dans la zone selon la société civile. Pour les travailleurs et les riverains, le risque est celui de maladies graves à moyen terme. Sans oublier la pollution durable des sols et de l'eau, et des perturbations dans le tissu socio-économique local.

Commission

En Conseil des ministres, le président Tshisekedi a demandé la mise en place urgente d'une commission chargée de coordonner la riposte et de prévenir d'autres incidents similaires à travers la RDC, et éviter toute répétition de drame environnemental. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de renforcer la surveillance des activités minières.