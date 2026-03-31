Congo-Kinshasa: L'opposant Moïse Katumbi alerte sur le projet de révision de la Constitution

En République démocratique du Congo (RDC), Moïse Katumbi sort de sa réserve. L'un des principaux opposants politiques au président Félix Tshisekedi s'élève à son tour contre l'idée d'une réforme de la Constitution, une idée fermement défendue par plusieurs voix du camp présidentiel qui assument de vouloir emmener le chef de l'Etat vers un troisième mandat. Pour Moïse Katumbi, cette réforme serait une trahison. Il rappelle ainsi que Félix Tshisekedi lui-même faisait partie du combat contre cette réforme, il y a dix ans, lorsque Joseph Kabila était au pouvoir.

Il sort de son silence et reprend l'offensive politique, comme en 2015, face à toute tentative de modification constitutionnelle. En République démocratique du Congo (RDC), l'opposant Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, met en garde le pouvoir contre tout projet de révision de la Constitution pouvant ouvrir la voie à un troisième mandat du président Félix Tshisekedi.

« Ce n'est pas à cause de la Constitution que nous n'avons plus de routes, que les fonctionnaires sont mal payés, que les enfants meurent de faim ou qu'il n'y a pas d'emplois », affirme-t-il. Une sortie qui intervient alors que les évêques catholiques ont eux aussi déconseillé toute initiative en ce sens, estimant qu'elle pourrait aggraver la crise sécuritaire.

Appel à la vigilance

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Ainsi, Moïse Katumbi se montre catégorique. « L'heure est grave », dit-il tout en appelant à une vigilance générale face à toute initiative visant à modifier la Constitution.

« Je demande à la population congolaise d'être éveillée et de dire non à ce changement constitutionnel. Nous avons besoin de la paix dans notre pays, de l'unité de notre pays. Soyons prêts, nous devons nous défendre pour qu'on ne touche pas à notre Constitution. Nous avons la meilleure Constitution du monde », affirme-t-il.

Selon Moïse Katumbi, la crise que traverse le pays ne tient pas à la Constitution, mais à la gouvernance actuelle. Il interpelle directement le président Félix Tshisekedi, rappelant leur combat commun contre toute révision du texte sous le régime précédent.

« Pensez aux souffrances de la population. Nous n'allons jamais accepter un changement de la Constitution, surtout si ça venait de vous, ce serait une trahison de la population congolaise », alerte-t-il.

Stratégie de l'opposition

Désormais, la stratégie d'opposition s'organise en quatre axes, comme le souligne Olivier Kamitatu, porte-parole de Moïse Katumbi : « 1 : L'éveil de l'opinion publique, 2 : l'unité de l'opposition, au-delà des clivages actuels, autour d'un principe simple : le respect de la Constitution. 3 : le recours à tous les mécanismes démocratiques avec la société civile. Et enfin, 4 : Un front diplomatique clair : alerter tous nos partenaires et appeler à des sanctions ciblées contre toute tentative de remise en cause d'une Constitution adoptée par 85 % des Congolais. »

Moïse Katumbi plaide pour une autre priorité : l'ouverture d'un dialogue pour mettre fin aux violences dans l'Est et oeuvrer à la réunification du pays.