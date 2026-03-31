Afrique du Nord: Maryse Louis, DG du Femise à La Presse - « La proximité du Maghreb est plus efficace pour l'Europe »

interview

À l'occasion de la tenue à Tunis du « EuroMed Clusters Policy Seminar - Maghreb Edition », le 25 mars courant, La Presse a rencontré Maryse Louis, directrice générale du Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences économiques (Femise), qui a bien voulu apporter des éclaircissements sur l'importance de la proximité du Maghreb de l'Europe pour développer des clusters capables d'intégrer les chaînes de valeur européennes, dans une dynamique bénéfique pour les deux rives de la Méditerranée. Le séminaire est organisé par le Femise, en collaboration avec « Anima Investment Network », l'Apii et l'ERF, pour booster la compétitivité industrielle et l'intégration régionale.

C'est quoi l'objectif de ce séminaire ?

C'est un séminaire politique et l'objectif consiste à recueillir le point de vue des clusters au Maghreb (la Tunisie, le Maroc et l'Algérie) et identifier les obstacles qui empêchent leur intégration dans les chaînes de valeur européennes, malgré la bonne qualité, le développement et le potentiel des industries, surtout dans les secteurs automobile, textile, énergie verte, etc. Ces obstacles, nous les connaissons, à peu près, à travers nos études.

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Cependant, il est important d'écouter les dirigeants de ces clusters, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et comment trouver des solutions. Nous souhaitons, à la fin des travaux, obtenir des recommandations politiques concrètes et des initiatives, suite à quoi nous pouvons formuler des recommandations aux gouvernements de ces pays et obtenir l'appui de la Commission européenne, si besoin, pour mettre en œuvre ces recommandations.

En quoi est-ce important pour l'Union européenne de développer des clusters sur la rive sud ?

Comme l'a souligné Son Excellence l'ambassadeur de l'Union européenne à Tunis, [Les chaînes de valeur dans les pays du Maghreb c'est très-très important pour l'Europe en général], surtout avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique et le changement de pouvoirs au niveau international.

La proximité du Maghreb de l'Europe fait qu'il est beaucoup plus efficace pour l'Europe d'avoir des chaînes de valeur dans les pays du Maghreb qu'avec d'autres pays lointains comme la Chine ou en Asie, etc. Aussi, la culture est à peu près la même, la langue, etc. Tout ce qui est méditerranéen et tout ce qui unit le nord et le sud de la Méditerranée, c'est beaucoup plus efficace, c'est moins cher et les standards sont pratiquement les mêmes.

Nous envisageons d'améliorer les standards de ces pays-là de sorte qu'ils puissent atteindre les normes exigées par l'Europe.

Est-ce qu'il y a des domaines précis sur lesquels vous focalisez plus que d'autres ?

Oui, absolument ! Il y a les secteurs comme l'automobile, qui est très avancé dans des pays comme la Tunisie et le Maroc. Il y a aussi le textile, on voit partout les articles [Made in Tunisia], (fait en Tunisie), moi personnellement je les vois. Il y a aussi le potentiel pour le [green], tout ce qui est vert, la digitalisation, les [agrifood], tout ce qui est en rapport avec l'environnement, la technologie verte, etc. Il y a beaucoup de potentiel dans ces secteurs. Pour ce faire, des ateliers thématiques sont prévus dans le cadre de ce séminaire, permettant d'avoir des discussions spécifiques sur les challenges et les obstacles et quelles sont les initiatives pouvant être appliquées à chaque secteur spécifiquement.

D'habitude, il y a une certaine concurrence entre les entreprises du même secteur et les pays qui développent les mêmes produits. Comment cela pourrait être géré selon vous ?

La compétition c'est bien, à mon avis, parce que cela permet d'améliorer le produit dans le but d'être meilleur que les autres. Mais le fait de s'informer de ce que les autres font permet d'évaluer si cela pourrait être développé chez nous.

C'est au fait une compétition positive qui permet de trouver des solutions innovantes, adaptables et efficaces, dans le contexte national, mais aussi dans le contexte régional.