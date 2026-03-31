Tunisie: L'équipe nationale gagne son test amical devant Haiti - Les quelques innovations de Sabri Lamouchi

30 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Rafik El Herguem

Le casting du nouveau sélectionneur apporte quelques signes de renouveau. Tout est à reconstituer en défense surtout. Le match du Canada nous éclairera davantage.

On ne peut pas juger définitivement la copie de Sabri Lamouchi et de ses joueurs sur un seul test amical, mais on peut quand même dire que l'équipe nationale s'est comportée honnêtement face à Haïti.

Il y a avait en face un adversaire accrocheur et rapide qui aurait pu égaliser vers la fin, mais de notre côté et avec les absences de taille, Lamouchi a choisi d'innover.

Et c'est son plus grand apport à notre avis. Un seul match ne va pas donner une idée claire et exhaustive de la qualité du travail et de ses intentions, mais on peut déjà déceler une certaine rupture par rapport au passé.

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Dahmen est relégué remplaçant pour ce premier match, et c'est Ben Hassan, quatrième gardien d'habitude, qui a la confiance de son entraîneur.

En attaque, un trio jeune et expatrié investi qui a profité de quelques absences, mais qui s'est montré disponible et assez virevoltant à l'image de Tounekti, buteur et du Parisien Khalil Ayari. Sans oublier la carte Rayan Loumi, un jeune qui a montré de bonnes choses dans l'ensemble.

Le duo Mastouri-Chaouat a été sur le banc, mais est-ce pour les ménager pour le second match amical ?

En tout cas, Lamouchi a livré un message clair : les noms ne veulent pas dire grand-chose pour lui (d'ailleurs ses conflits avec les stars de la Côte d'Ivoire quand il était sélectionneur le prouvent).

Ces jeunes expatriés en attaque n'avaient pas une place privilégiée avec Achouri, Saad, Mastouri et Chaouat qui avaient plus de temps de jeu.

Est-ce un changement de la part de Lamouchi ? Il faudra le vérifier contre le Canada. A noter aussi le retour d'un certain Ltaief lancé en seconde mi-temps et qui a sorti une bonne prestation.

Ce joueur a été écarté sans raisons claires des temps de Sami Trabelsi, alors qu'il était déterminant au début des éliminatoires du mondial (un penalty en fin du match face au Malawi).

Disparu des radars depuis un bon moment, cet ailier explosif et généreux plait à Lamouchi qui n'a pas hésité à le retenir. Et c'est ici que le nouveau sélectionneur exerce son autorité, le choix des joueurs.

Il veut être le plus indépendant possible, loin de l'influence des agents et de l'entourage de la sélection.

On l'a vu aussi diriger ses joueurs depuis le banc de touche avec son style enthousiaste : des consignes, des encouragements, des reproches, bref un style direct et émotionnel fidèle à la personnalité de Sabri Lamouchi.

On attendra le match du Canada pour s'en assurer davantage, mais le match de Haïti a marqué une certaine rupture du moins au niveau de la forme avant de voir le fond.

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