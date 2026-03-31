Kenya: Inondations - Le bilan passe à 110 morts et les dégâts continuent de s'étendre

Au moins 110 personnes ont perdu la vie dans des inondations au Kenya alors que celles-ci continuent de ravager de vastes régions du pays, la crise touchant désormais 30 comtés, selon les dernières informations du ministère de l'Intérieur.

Au Kenya, le bilan des inondations continue d'augmenter. D'après le dernier bulletin du ministère de l'Intérieur divulgué ce 30 mars, le nombre de morts s'élève désormais à 110, depuis début mars. Plus de 6 900 familles ont dû fuir les intempéries. D'après les autorités kényanes, les inondations se sont désormais étendues à 30 comtés sur 47.

C'est Nairobi qui détient le bilan le plus lourd : 37 personnes ont perdu la vie dans les inondations subites qui ont frappé la capitale. Puis, ce sont les régions de l'Est et la vallée du Rift qui enregistrent le plus grand nombre de victimes, avec respectivement 26 et 14 morts.

Les zones inondées continuent de s'étendre à mesure que les rivières du Kenya se gorgent d'eau de pluie. La semaine passée, celle de Nyando est sortie de son lit, submergeant le pont d'Ahero, un viaduc crucial sur la route vers l'Ouganda, dans l'ouest du pays.

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Le Tana, le plus long fleuve kényan, a également noyé des nombreux hectares de terres agricoles, dans le centre du pays.

Critiques d'ONG

La Croix-Rouge kényane poursuit ses opérations de sauvetage. Dans l'ouest, la semaine passée, l'ONG a évacué environ 200 personnes, plus de 200 têtes de bétails, et 900 élèves de l'école nationale de filles de la ville d'Ahero.

Le gouvernement kényan blâme le changement climatique pour ces pluies dévastatrices. Mais l'ONG Greenpeace rappelle que les autorités pourraient faire mieux pour en limiter les effets. D'après le rapport 2024 sur la situation des forêts du monde, le Kenya perd près de 85 000 hectares d'espaces boisés chaque année.