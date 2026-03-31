Congo-Kinshasa: Coupe du monde 2026 - Des supporters gonflés à bloc avant le match décisif face à la Jamaïque

La RDC affronte la Jamaïque ce 31 mars 2026 à partir de 21h TU (22h à Kinshasa) à Zapopan, dans le centre du Mexique, en barrage d'accès à la Coupe du monde 2026 de football. Que ce soit dans la capitale congolaise ou dans le sud du pays, à Lubumbashi, les supporters des Léopards affichent leur confiance. La première et dernière participation de l'équipe nationale masculine à un Mondial remonte à 1974.

Dans un maquis situé dans la périphérie de Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo (RDC), on procède aux derniers réglages avant le match de football tant attendu contre la Jamaïque, en qualification pour la Coupe du monde de football 2026 qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Élie, un fan des Léopards, est venu sur place s'assurer de la possibilité de ne pas manquer l'événement : « On a déjà discuté avec le propriétaire. Et il nous a assurés que, demain [mardi soir, NDLR], même s'il y a une interruption de courant, il y a un groupe électrogène qui sera à notre disposition pour suivre le match dans de très bonnes conditions. »

« On a hâte de battre la Jamaïque »

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Pour Ali, la trentaine, ce RDC-Jamaïque, c'est le match de sa vie. « Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu la RDC se qualifier à la Coupe du monde, souligne-t-il. Vraiment, on a hâte de voir notre pays se qualifier à la Coupe du monde. C'est une histoire à graver dans le marbre. On a hâte de battre la Jamaïque ».

Non loin de ce site, Gauthier, chef des scouts de la province du Haut-Katanga, organise une session de formation pour adultes. Mais cela n'est pas une raison pour manquer la rencontre. « Nous allons nous organiser au niveau du camp pour permettre à tous les stagiaires de bien suivre le match. Ou, à défaut, nous allons nous soustraire de notre camp pour venir quelque part, là où il y a une terrasse, là où on peut bien suivre le match », finit-il par lâcher.

« La RDC a 90% de chances de se qualifier »

Revenir au Mondial, 52 ans après la seule participation de la RDC, tel est le rêve de tous les citoyens du pays. Une motivation devenue cause nationale, tout comme à Kinshasa, où Yves Diba Ilunga veut croire en la victoire.

Cet attaquant emblématique de la génération 2010, qui a tant fait vibrer la RDC, pense que, malgré la distance et l'adversité, les Léopards endossent logiquement le costume de favoris face aux Jamaïcains : « J'ai suivi le match de la Jamaïque [victoire 1-0 contre la Nouvelle-Calédonie, en pré-barrage d'accès au Mondial 2026, NDLR] avec une attention particulière où toute action était scrutée de façon méticuleuse. Et je vous assure, en toute humilité, avec ma main sur le coeur, que la RDC a 90% de chances de se qualifier », lance-t-il.

« Je préfère que les Léopards fassent 2-0 »

À Kinshasa, le temps va suspendre son vol ce 31 mars. Si les fans zones s'apprêtent à vibrer dans une marée de jaune, bleu et rouge, les couleurs nationales, chacun s'organise pour vivre ce moment d'histoire à sa manière.

Paul, chauffeur de taxi-moto, habitué au tumulte des embouteillages, va savourer la ferveur dans l'intimité du foyer. « Moi, je serai chez moi, à la maison, parce que nous avons notre écran. Je vais garder l'engin à la maison pour bien suivre ce match afin que les Léopards gagnent. Je préfère que les Léopards fassent 2-0 », glisse-t-il.

Des analyses techniques des anciennes gloires de l'équipe nationale de football aux prières des travailleurs du quotidien, une certitude demeure : la route vers la Coupe du monde n'est plus un simple mirage pour les Congolais.