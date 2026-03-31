Ghana: Coupe du monde 2026 - Le pays limoge son sélectionneur à dix semaines du Mondial

La Fédération ghanéenne de football a annoncé, mardi, la séparation avec le sélectionneur Otto Addo, au lendemain d'une quatrième défaite consécutive en match amical, face à l'Allemagne. À moins de trois mois du Mondial en Amérique du Nord, les Black Stars se retrouvent sans entraîneur.

Le Ghana a annoncé mardi se séparer de l'entraîneur de sa sélection nationale de football, Otto Addo, quelques heures après une défaite contre l'Allemagne en amical, à dix semaines de la Coupe du monde.

Les Black Stars se sont inclinés 2-1 à Stuttgart lundi soir, concédant une quatrième défaite d'affilée fatale au technicien de 50 ans.

« L'association souhaite remercier sincèrement Otto Addo pour sa contribution à l'équipe et lui souhaite le meilleur dans ses entreprises futures », a déclaré la Fédération ghanéenne de football.

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Celle-ci « communiquera concernant la nouvelle direction technique des Black Stars en temps voulu ».

Otto Addo occupait le banc de la sélection depuis mars 2024 après un premier mandat entre mai 2022 et décembre 2022.

Les Ghanéens seront opposés à l'Angleterre, la Croatie et le Panama dans le groupe L cet été lors de la Coupe du monde coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.