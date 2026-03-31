Tunisie: Le ministre annonce la date de fin des travaux de l'entrée sud du pays

L'achèvement des travaux de l'entrée sud de Tunis est prévu pour fin 2026, a annoncé le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari, lundi, lors d'une séance plénière à l'Assemblée des représentants du peuple.

Le ministre a précisé que l'ouverture des échangeurs sur la voie rapide se fait progressivement, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Il a également indiqué que la démolition de l'ancien pont situé au niveau de l'hôpital des grands brûlés à Ben Arous a été réalisée conformément au plan établi.

Concernant l'avancement du chantier, Slah Zouari a souligné que le rythme des travaux devrait s'accélérer dans les prochaines semaines, les conditions météorologiques étant désormais favorables aux opérations de revêtement. Il a toutefois insisté sur la nécessité d'éviter toute précipitation, rappelant que cet axe routier comprend six voies.

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S'agissant de l'éclairage public, le ministre a expliqué qu'une grande partie de cette mission relève des municipalités, tandis que son département assure l'éclairage des routes principales et des grands axes, soit environ 100 kilomètres, dont la moitié se situe dans le Grand Tunis.

Par ailleurs, il a alerté sur la recrudescence des actes de vol et de vandalisme visant le réseau d'éclairage public, notamment pour la récupération du cuivre. Ces pratiques engendrent des coûts élevés et nécessitent des interventions importantes pour la remise en état des installations.

Dans ce cadre, le ministère oeuvre à remplacer progressivement le cuivre par d'autres matériaux, a-t-il ajouté, précisant que les crédits alloués annuellement à la maintenance et aux réparations consécutives aux actes de vandalisme s'élèvent à 11,5 millions de dinars.