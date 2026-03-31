Tunisie: Wushu - Le tunisien Hamza Hammami sacré champion du monde en Nangun à Tianjin

30 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le jeune wushuka tunisien Hamza Hammami a remporté la médaille d'or en Nangun (bâton du Sud) dans les styles modernes (catégorie Enfants Garçons), lors des Championnats du monde des jeunes de wushu disputés à Tianjin, en Chine.

Hammami s'est imposé devant le Singapourien Lim Randall Jun Ying, médaillé d'argent, et le Hongkongais Leung Andrew Ka Hin, médaillé de bronze.

Le champion tunisien a également décroché la médaille d'argent du Nandao (sabre du Sud) au cours de la même compétition.

Les Championnats du monde des jeunes de wushu, organisés sous l'égide de la Fédération internationale de wushu (IWUF), réunissent les meilleurs jeunes wushukas de la discipline.

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