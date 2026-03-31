Tunisie: Ligue 2 - 20e journée - Mise a jour l'ESHS creuse l'écart

L'UST lâche prise. Le CSHL grimpe à la 2e marche et le SAMB s'enfonce dans les abîmes Sur les neuf rencontres d'hier, l'enjeu était total en haut du pavé et au bas du classement. Dans le groupe A, l'affiche entre l'ESHS, leader, et l'UST, dauphin, valait forcément le détour.

Ce faisant, l'Espoir a allumé la première mèche du match par Iyadh Houli à la 20' de jeu, puis va corser la note par Nour Mani, sur penalty à dix minutes de la fin. L'Espoir gagne et caracole désormais.

Toujours volet hautes sphères, le CSHL a, quant à lui, attendu la demi-heure de jeu pour mener à la réception de l'Astre de Agareb avec une réalisation de Bayrem Nouisser.

En début de 2e mi-temps, c'était davantage mal engagé pour l'AS Agareb qui jouera à dix après le carton rouge écopé par Bilel Zanadi à l'heure de jeu. Au final, les Verts vont valider et récupérer la 2e place du classement.

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Aussi, juste derrière les trois meneurs, jusqu'au bout, à Mahdia, le Sfax RS a été neutralisé par une coriace formation d'El Makarem. Toujours chapitre club médians, après 45' de jeu, Baath Bouhajla n'avait pas encore réussi à déverrouiller le coffre de l'US Bousalem.

Match à rebondissements cette explication entre le BSB et l'USB avec un Onze de Bousalem qui va faire la différence à deux reprises, lors du money time par Iyed Naili et Amam Laabidi.

A quelques encablures du terme, la lutte pour le maintien fait forcément rage. A Kerkennah, les insulaires de l'OCK ont ainsi vite été piégés par le Croissant Chebbien, même si la réalisation du CSC est intervenue suite à un auto-goal de Maher Nouioui.

Ce faisant, en seconde période, si les Chebbiens résistent, ils évolueront toutefois en infériorité numérique avec une expulsion pour Yassine Mrabet. Cependant, il n'en fallait pas plus pour que l'OCK égalise par Mohamed Ali Mejri à la 77', puis renverse la table par Mohamed Ali Mejri vers la fin.

Jusqu'à la pause aussi, le SAMB, lanterne rouge, n'a pu débloquer en croisant l'Association Mégrine Sport, un Onze qui a de la marge au classement et qui a enfoncé davantage le Stade Africain de Menzel Bourguiba par Hamdi Torkhani, sur penalty à 20 minutes du terme.

De retour des vestiaires, l'AMS évoluera à dix avec un carton rouge brandi au nez de Mohamed Aziz Karoui mais récoltera tout de même les trois points.

Dans le groupe B, requinqué par le « coup de mou » du leader la veille, le SG a pris le match par le bon bout à Bouchemma, menant (2-0) à la mi-temps face à l'ESB avec des buts de Khairi Maddaoui et Issam Oudi.

Cependant, de retour de pause, l'ESB va réduire le score par Mehdi Khairi. On en restera là pour ce match. Toujours sur la première période, l'ASA a achevé le premier half avec un avantage face à l'USKE. Mohieddine Nemissi est passé par là. Jusqu'au bout, l'ASA conservera son résultat. Enfin, au Cap Bon, entre le CS Korba et Jendouba Sport, sans round d'observation, les visiteurs ont commencé par débloquer le résultat par Chadi Mhamedi avant que Hamza Zahraoui n'égalise à l'entame du quart de jeu. Au final, les deux équipes vont se neutraliser.