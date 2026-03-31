Gabon: Leadership Conscient, Transformationnel et d'impact

30 Mars 2026
Gabonews (Libreville)
billet Par Pépécy OGOULIGUENDÉ

Dans un monde en mutation permanente, le leadership ne peut plus être statique. Il ne s'agit plus seulement de diriger, mais de savoir évoluer. C'est précisément là qu'intervient le concept de Leadershift.

Le leadershift, c'est cette capacité essentielle qu'a un leader de changer de posture, de mindset et de pratiques pour rester pertinent dans un environnement complexe et incertain. Autrefois, on valorisait les leaders qui avaient toutes les réponses. Aujourd'hui, on attend d'eux qu'ils sachent poser les bonnes questions, écouter activement et co-construire avec leurs équipes.

Faire un leadershift, c'est accepter de sortir de sa zone de confort. C'est passer du contrôle à la confiance, de la certitude à la curiosité, de la performance individuelle à l'intelligence collective. C'est aussi reconnaître que le leadership n'est pas une position, mais un processus en constante évolution.

Dans ce contexte, le véritable pouvoir du leader ne réside plus dans son autorité, mais dans sa capacité à s'adapter, à inspirer et à faire grandir les autres. Le leadershift devient alors un levier stratégique : il permet non seulement de faire face aux transformations, mais aussi de les anticiper.

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Ainsi, la question que chaque leader devrait se poser n'est pas : « Suis-je un bon leader ? », mais plutôt : « Suis-je prêt à évoluer pour le rester ? » Car au fond, le leadership de demain appartiendra à ceux qui auront le courage de se transformer aujourd'hui.

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