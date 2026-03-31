Congo-Brazzaville: Gestion des forêts - La société civile prépare son plaidoyer de l'année

Les travaux de l'atelier du Gesop qui rassemblent les organisations de la société civile, ouverts le 30 mars à Brazzaville, consistent, entre autres, à identifier les axes prioritaires de plaidoyer sur la gouvernance forestière pour 2026.

L'atelier du Gesop vise à identifier les axes prioritaires de plaidoyer pour l'année en cours. Il s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet intitulé "Construire des coalitions entre les pays producteurs et consommateurs afin de renforcer la gouvernance forestière par le biais de la sensibilisation, du suivi, de la réforme juridique et d'un engagement stratégique avec les cadres commerciaux et réglementaires européens", en référence au programme « Forêt, gouvernance, marché et climat ».

« Notre session entend donc offrir un espace de dialogue pour les organisations membres du groupe Gesop dans la perspective d'évaluer les avancées en cette matière et d'identifier les actes prioritaires de plaidoyer pour l'année 2026 », a déclaré le président de l'organisation non gouvernementale dénommée " Rencontre pour la paix et les droits de l'homme", Christian Mounzeo, en présence de la présidente exécutive de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Nina Cynthia Kiyindou Yombo.

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Christian Mounzeo a souligné que l'atelier vise, par ailleurs, à identifier et évaluer les obstacles à l'application effective des réformes en vue de proposer des approches de solutions pour leur applicabilité réelle. Aussi, évaluer les retombées de la transparence des revenus forestiers non seulement sur l'économie mais également sur les droits des communautés locales et de la population autochtone, tout en renforçant la synergie entre la société civile et les institutions publiques pour une gouvernance forestière durable.

Le président de l'organisation non gouvernementale dénommée " Rencontre pour la paix et les droits de l'homme" a rappelé que le Congo s'est engagé dans plusieurs processus de gestion durable des ressources naturelles tels que l'Accord de partenariat volontaire, la Contribution déterminée au niveau national, l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale, l'Initiative de transparence dans les industries extractives et plus récemment le partenariat forestier avec l'Union européenne. Ces engagements ont conduit le pays à entreprendre plusieurs réformes importantes en matière de gouvernance forestière.