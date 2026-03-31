Tunisie: L'Office des céréales lance un appel d'offres pour 100 000 tonnes de blé tendre

L'Office des céréales a lancé un appel d'offres international pour l'acquisition d'environ 100 000 tonnes de blé tendre, provenant de provenances optionnelles, ont indiqué ce lundi des opérateurs européens.

La date limite de soumission des offres a été fixée au mardi 31 mars, précisent-ils. L'appel d'offres stipule que les quantités commandées devront être livrées en quatre cargaisons de 25 000 tonnes chacune, avec des expéditions prévues entre le 5 mai et le 10 juin 2026, selon le pays d'origine du blé.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Office des céréales pour assurer l'approvisionnement national en blé tendre, essentiel pour la production de farine et le maintien de la sécurité alimentaire du pays. L'appel d'offres est ouvert à des fournisseurs internationaux, offrant à la Tunisie la possibilité de diversifier ses sources et de sécuriser ses stocks pour les mois à venir.