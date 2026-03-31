Tunisie: Taxe de circulation 2026 - Dernier délai pour les véhicules à numéros impairs

30 Mars 2026
La Presse (Tunis)

La date limite de paiement de la taxe de circulation au titre de l'année 2026 pour les propriétaires de véhicules portant des numéros d'immatriculation impairs, est fixée au lundi 6 avril 2026, a rappelé lundi, le ministère des Finances.

Il a précisé, dans un communiqué, que cette taxe peut être acquittée à distance via le site dédié taxe-circulation.finances.gov.tn, soulignant que le paiement en ligne ne nécessite aucune démarche supplémentaire auprès des recettes des finances. Le reçu généré à partir du site web, fait foi de paiement.

Par ailleurs, les propriétaires de véhicules sont appelés, avant de procéder au règlement de la taxe de circulation, à vérifier leur situation fiscale (pour les titulaires d'un identifiant fiscal) ainsi que leur situation concernant les infractions routières. Cette vérification peut être effectuée via le site amendes.finances.gov.tn pour les infractions relevées par radar automatique, ou en contactant le centre d'appel au numéro 81100700 pour les infractions ordinaires.

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