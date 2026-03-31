Sénégal: Dialogue public-privé - Le patronat sénégalais reçu à la Primature pour accélérer les réformes économiques

Le Président du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) et de Business Africa, Baidy Agne, a été reçu ce lundi 30 mars 2026 à la Primature par le Premier ministre, Ousmane Sonko, dans le cadre d'une audience axée sur le renforcement du dialogue entre l'État et le secteur privé.

Cette rencontre stratégique s'inscrit dans la dynamique de mise en oeuvre de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050 ainsi que du Plan de Redressement Économique et Social (PRES). Elle traduit la volonté des autorités de consolider un partenariat étroit avec les acteurs économiques nationaux pour soutenir une croissance durable et inclusive.

Au coeur des échanges, plusieurs priorités structurantes ont été abordées, notamment l'accroissement des investissements privés nationaux dans les grands projets, ainsi que le renforcement de la souveraineté économique à travers un patriotisme économique inclusif. Les discussions ont également porté sur le rôle central du secteur privé dans l'exécution du PRES, les perspectives de croissance et les préoccupations des entreprises.

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Les deux parties ont en outre insisté sur la nécessité de dynamiser le dialogue social tripartite et d'accélérer les réformes visant à améliorer le climat des affaires au Sénégal. Dans une dimension continentale, le rôle de Business Africa a été mis en avant, notamment dans la promotion des co-investissements africains, l'intégration économique et financière du continent, ainsi que le développement de partenariats stratégiques avec les investisseurs étrangers.

À l'issue de l'audience, Baidy Agne a salué l'engagement du Premier ministre à soutenir le secteur privé national, soulignant une volonté affirmée de bâtir une économie plus inclusive et équitable. Il s'est également félicité de l'ouverture manifestée par Ousmane Sonko en faveur d'un dialogue constant avec les investisseurs, tant nationaux qu'internationaux.

Cette rencontre marque ainsi une étape importante dans le renforcement de la coopération entre le Gouvernement et le secteur privé, perçue comme un levier essentiel pour atteindre les ambitions économiques du Sénégal à l'horizon 2050.