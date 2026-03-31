Tunisie: Expatriés

Ben Farhat sur le départ ? Le directeur sportif de Karlsruhe, Timon Pauls, réclame environ 12 millions d'euros pour libérer le jeune buteur Louay Ben Farhat.

Le Bayer Leverkusen, l'Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund ont déjà pris contact avec un joueur lié à son club employeur jusqu'en été 2029. D'autres clubs européens le suivraient aussi de près.

Les Blues proposent 5 ans de contrat à Romdhania

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Le club anglais a envoyé une proposition de contrat de 5 ans ainsi qu'une facilitation d'installation au jeune joueur Saïd Jessim Ramdhania, tout juste 17 ans, pensionnaire de l'Olympique de Marseille. Cependant, le club londonien n'est pas seul dans ce dossier. La concurrence s'annonce rude, puisque d'autres géants européens suivent également le joueur de près, à savoir le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Manchester City et l'Inter Milan.

Une situation qui confirme le statut grandissant du joueur, désormais considéré comme un véritable pari sur l'avenir. De son côté, le directeur sportif du club phocéen, Mehdi Benatia, fait son maximum pour prolonger le joueur qui risque d'être transféré à sa majorité. Ramdhania a réussi son baptême de feu avec les U20 en étant l'auteur de 2 passes décisives face à la Mauritanie.

Bouzamoucha accroché

En National, le défenseur central de Rouen, Sofyane Bouzamoucha, a été tenu en échec par Caen 1-1. Il a disputé tout le match. Rouen reste 3e à 5 points du leader, Dijon FC.

Six minutes de temps de jeu pour Chouchane

Entré à la 84e minute de jeu, le milieu de terrain Samy Chouchane, 22 ans, a participé à la victoire de Dijon face à Versailles 3-1. Le club bourguignon à un pied en Ligue 2. Une saison encourageante pour celui qui a disputé 22 matchs, en ayant été titularisé 16 fois en 25 journées. Il compte 1 but et 1 passe décisive.