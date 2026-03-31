Gambie: Le président Barrow annonce la construction de 700 kms de routes supplémentaires pour connecter les communautés défavorisées

Le président Adama Barrow a annoncé lors d'un fervent Discours sur l'Etat de la Nation la construction de 700 kms de routes supplémentaires sur toute l'étendue du territoire national.

Cette annonce indique que la construction d'infrastructures est la pierre angulaire du gouvernement du président Barrow. Elle vise à connecter les communautés, stimuler la croissance économique et améliorer la vie quotidienne des Gambiens.

Le président Barrow a déclaré que les progrès enregistrés dans le pays dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, du tourisme ainsi que dans la mise en oeuvre du programme de réformes du secteur sécuritaire montrent l'image d'une nation qui va vers l'avant, qui avance à grands pas.

Il a insisté sur le fait que la construction d'infrastructures routières est une priorité principale car les projets de construction de routes en cours ont déjà transformé des régions négligées, et ce, depuis l'indépendance.

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Le président Barrow ne voit nullement en cet ambitieux programme un simple réseau de routes, mais un symbole de renouveau national qui permet de connecter les populations, créer des opportunités, et stimuler le progrès dans tous les coins et recoins du pays.

Le président a déclaré: « La construction de 700 kms de routes supplémentaires grâce à des procédés de financement innovateurs débutera bientôt. Ces nouvelles routes ont été délibérément conçues dans le but de compléter le réseau routier déjà existant.

« En outre, le gouvernement procèdera bientôt à la pose de la première pierre des travaux de construction d'environ 200 kms de routes dans les zones rurales de nos Administrations Régionales, et ce, grâce au Projet GIRAV financé par la Banque Mondiale. »

« D'un point de vue statistique, mon gouvernement aura alors facilité la construction de plus de cinquante (50) pour cent des quatre milles (4000) kms de routes recensées sur toute l'étendue du territoire national suivant la conclusion de ces projets. Je suis absolument déterminé à veiller à ce que toutes les communautés soient connectées avec un réseau de transport fiable. »

« Mon gouvernement continue d'oeuvrer inlassablement pour combler nos défaillances infrastructurelles. Depuis 2017, le gouvernement a procédé à la construction de plus de mille deux cents (1200) kilomètres de routes résistantes à toutes sortes d'intempéries climatiques, améliorant ainsi significativement les liens entre toutes les régions du pays. En 2025, la route de Niumi-Hakalang longue de 84 km a été inaugurée, et les routes de Kiang West et de Brufut-Madiana-Bainyaka, ont atteint une phase avancée. »

« Trois des routes dont la construction entre dans le cadre des projets financés par l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) ont progressé de manière satisfaisante, avec la conclusion des travaux de construction du viaduc de Sukuta prévue cette année. Vers la fin de l'année 2026, mon gouvernement aura ajouté trois cents soixante-quinze (375) kilomètres de routes bitumées supplémentaires au réseau national. Cette expansion est mise en oeuvre par le biais d'un modèle d'Ingénierie, de Fournitures d'Equipements et de Construction entièrement financé par le gouvernement de la Gambie à un cout approximatif d'environ neuf milliards de dalasis.